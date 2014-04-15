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Cumhurbaşkanlığı: Erdoğan ve Gül arasında Köşk seçimi konuşulmadı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün danışmanı Ahmet Seve, Gül ile Başbakan Erdoğan arasında Köşk seçimlerine ilişkin henüz bir konuşma gerçekleşmediğini açıkladı

15 Nisan 2014 18:25

Başbakan Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Abdulalh Gül, geçtiğimiz perşembe günü Köşk'te yaklaşık 1 saat 10 dakika görüştmüştü. Erdoğan ve Gül'ün bu görüşmede Köşk seçimini konuşmadıkları ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Gül'ün danışmanı Ahmet Sever, bugün dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Ahmet Sever, Başbakan Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Köşk seçimi sürecini henüz görüşmedini, yakın zamanda bir araya geleceklerini açıkladı.

 

Görüşme yakında olacak

 

Sever, Gül ve Başbakan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimi süreciyle ilgili konuştukları ve uzlaşıya vardıkları yönündeki haberlerle ilgili soruyu yanıtladı.

"Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Başbakan arasında cumhurbaşkanlığı seçim süreci ve sonrasıyla ilgili konular şu ana kadar kesinlikle görüşülmemiştir. Yakın bir süreçte bu konuların ele alınacağı bir görüşme gerçekleşecektir" diyen Sever, basında bu konuyla ilgili yer alan haber ve senaryoların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

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