Cumhurbaşkanlığı: Erdoğan Paris'te Putin'le görüşebilir

Rusya'dan gelen "Putin Erdoğan'la Paris'te görüşmek istiyor" açıklamasından sonra Ankara'dan da bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanlığı Paris'te Putin'le görüşmenin ihtimal dahilinde olduğunu duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün France 24 kanalına yaptığı açıklamada, Paris'te Putin ile görüşmek için talepte bulunduğunu, ancak talebine yanıt alamadığını kaydetmişti. Erdoğan ayrıca Putin'in telefonlarına da çıkmadığını belirtmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Erdoğan'ın Putin'i telefonla aramadığını iddia etmişti.

Kremlin açıkladı: Görüşme talebi var

Rusya Başkanlık Sarayı Kremlin'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 30 Kasım'da Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek İklim Konfreransı'nda Rusya devlet Başkanı Vladimir Putin ile Paris'te görüşmek istediği belirtildi.