CUMHURBAŞKANLIĞI, EMİNE ERDOĞAN'IN BANGLADEŞ ZİYARETİNİN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI...   

Haber: Özgür ALTUNCU - Kamera: İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın eşi Emine Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan ile birlikte Arakanlı sığınmacıların Bangladeş\'te barındıkları Kutupalong Kampını ziyaret etti. Ziyarete ilişkin görüntüler Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi tarafından dağıtıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu\'nun da eşlik ettiği Emine Erdoğan, Bangladeş\'te Arakanlı Müslümanların sığındığı kamplara en yakın şehir olan Cox Bazar\'a gelişinde yetkililer tarafından çiçeklerle karşılandı. Emine Erdoğan daha sonra Cox\'s Bazar kenti yakınlarında yer alan Kutupalong Kampı\'nı ziyaret etti. Emine Erdoğan burada yakınlarını kaybeden kadınlara sarılarak acılarına ortak oldu. Yardım dağıtımına bizzat katıldı.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Emine Erdoğan\'ın karşılanması

-Yardım dağıtımından detay görüntüler

-Kamp ziyaretinden görüntüler

-Emine Erdoğan\'ın Arakanlı kadınlara sarılması, dertlerini dinlemesi

-Kamptan genel ve detay görüntüler

09.09.2017 - 11.21 - Haber Kodu : 170909046