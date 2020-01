Cumhurbaşkanlığı Denetleme Kurulu: 90 bin memur Bank Asya'ya 4.7 milyar lira yatırdı

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, 89 bin 797 memurun Bank Asya'yı kurtarmak için bankaya 4.7 milyar lira getirdiğini açıkladı. Kuruma göre, 90 bin memur Bank Asya'ya ortalama 52 bin lira yatırdı.

Okan Müderrisoğlu'nun Sabah gazetesinin bugünkü (25 Ekim 2016) nüshasında yayımlanan '90 bin memur 4.7 milyar TL' başlıklı yazısı şöyle:

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) suç gelirleri aklama üssüne dönüşen Bank Asya'da yaptırdığı incelemelerde şok bulgulara ulaştı. Devlet içinde devlet haline gelen ve ayıklanma sürecine giren FETÖ'nün adeta kanser hücresi gibi her ile ve her memur grubuna yayıldığı, her kesimden para topladığı, özellikle örgüt liderinin çağrısından sonra bankada biriken paranın rekor artış gösterdiği anlaşıldı.

FETÖ'nün bir talimatı ile 4.7 milyar lira getiren 89 bin 797 memur belirlendi.

Eğitimin iliğine kadar işlemiş

FETÖ, para trafiğinde en çok eğitim camiasını kullandı. Ülkenin her noktasında organize olan 36 bin 103 öğretmen toplamda 1.9 milyar lirayı FETÖ için feda etti.

FETÖ, yine eğitim kapsamında yüksek öğretime de kanca attı. 1.775 üniversite araştırma görevlisi 148 milyon lirayı, 1.540 yardımcı doçent 147 milyon lirayı, 835 doçent 101 milyon lirayı, 787 profesör 117 milyon lirayı, 663 öğretim görevlisi ise 39 milyon lirayı FETÖ'nün bankasına yatırdı.

Bank Asya'da bırakılan izler, FETÖ'nün gözde memur gruplarını da gözler önüne serdi. FETÖ finansörü ilk 10 memur grubunun arasında ilk sırada 36 bin 103 kişi ile öğretmenler yer alıyor.

Memur başına hesap

Listede ilk 10'un dışında ayrıca 1.809 asker, 1.482 uzman, 948 bilişimci, 852 denetim elemanı, 331 hakim-savcı, 298 genel müdür, genel müdür yardımcısı, daire başkanı, 258 danışman, 60 mülki amir, 12 dışişleri meslek memuru da var. Meslek gruplarına göre, FETÖ'nün bankasına kişi başına en büyük parayı ortalama 117.5 bin lira ile mülki amirler yatırdı. İkinci sırada kişi başına ortalama 109 bin lira yatıran araştırmacı kadrosundakiler, üçüncü sırada ise ortalama 101 bin lira ile doktorlar yer aldı.

En az para yatıranlar listesinde bile kişi başına ortalama, 21 bin liradan az olmadı. İnfaz koruma memurları adam başı ortalama 21.5 bin lira, askerler ortalama 22 bin lira, zabıt katipleri de ortalama 26 bin lirayı Bank Asya'ya transfer etti.

Zengin fakir dinlememişler

FETÖ, en büyük kaynağı İstanbul'dan temin etti. Bank Asya kayıtlarına göre, İstanbul'dan 787, Ankara'dan 655, İzmir'den 156 milyon lira bankaya taşındı.

Bu illeri sırasıyla Bursa, Konya, Kayseri, Gaziantep, Denizli, Antalya, Kocaeli takip etti. Diyarbakır'dan da 97.5 milyon lira FETÖ'nün bankasına akıtıldı. Türkiye'nin kişi başına geliri en düşük illeri arasındaki Ağrı'dan 17 milyon lira, Muş'tan 12 milyon lira, Ardahan'dan 2.6 milyon lira Bank Asya için havale edildi.

Listenin alt sırasındaki Ardahan'dan önce en son sıralarda Artvin (4.2 milyon lira), Iğdır (5.3 milyon lira), Gümüşhane (5.9 milyon lira) dikkati çekti.