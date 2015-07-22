Cumhurbaşkanlığı: DAEŞ'i 2013 yılının ekim ayında terör örgütleri listesine aldık

Cumhurbaşkanlığı, terör örgütü IŞİD'in kınanmadığı yönündeki iddilarla ilgili Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından yapılan açıklamada "Türkiye, DAEŞ'i 2013 yılının ekim ayında terör örgütleri listesine almış, bu uygulama kapsamında bugüne kadar örgütle bağlantısı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu bin 600 kişi sınır dışı edilmiş, 15 binden fazla kişiye ülkeye giriş yasağı konmuştur" denildi.

Cumhurbakanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suruç'la ilgili açıklama yaptı.

Kalın, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin DAEŞ terörünü kınamadığı, mensuplarına karşı operasyon yapılmadığı biçimindeki iddialar da tamamen gerçek dışıdır. Türkiye, DAEŞ'i 2013 yılının ekim ayında terör örgütleri listesine almış, bu uygulama kapsamında bugüne kadar örgütle bağlantısı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu bin 600 kişi sınır dışı edilmiş, 15 binden fazla kişiye ülkeye giriş yasağı konmuştur.

Türkiye'nin, DAEŞ de dahil olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı olduğu, terörün her türüyle mücadele etme konusundaki kararlılığı izahtan varestedir. Buna mukabil PKK'nın terör eylemlerine karşı çıkmayan, tersine onu şirin göstermek ve meşrulaştırmak için çaba sarf edenlerin durumu da ortadadır.

(Suruç'taki terör saldırısı) Konuyla ilgili olarak güvenlik birimlerimizin ve adli makamların kapsamlı çalışmaları devam etmektedir. Tüm bu gerçekler ortadayken, bazı siyasilerin siyasi rant uğruna vatandaşlarımızı tahrike kalkışmaları, milletimizi acıya boğan terör saldırısını dahi husumet tohumları ekme fırsatı olarak görmeleri gerçekten esef vericidir."