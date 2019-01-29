Cumhurbaşkanlığı: Cemal Kaşıkçı'yı öldürme emrini kimin verdiğini bilmiyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında açıklama yaptı. Altun, "Kaşıkçı'nın bedeninin nerede olduğunu, emri kimin verdiğini ve yerel işbirlikçilerin kim olduğunu bilmiyoruz. Adalet yerini bulmalı" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter'dan açıklama yaptı.

Altun'un açıklaması şöyle:

"Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili Türkiye'ye gelen Agnes Callamard'in ziyaretini memnuniyetle karşılıyoruz.

Kaşıkçı'nın bedeninin nerede olduğunu, emri kimin verdiğini ve yerel işbirlikçilerin kim olduğunu bilmiyoruz. Adalet yerini bulmalı."