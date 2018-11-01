Cumhurbaşkanlığı bütçe sunumunu Fuat Oktay yaptı

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu\'nda 2019 yılı Cumhurbaşkanlığı bütçesinin sunumunu yaptı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu\'nda görüşülmeye başlanan Cumhurbaşkanlığı Bütçesi sunumunu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptı. Fuat Oktay, 2019 yılı bütçesi kapsamında yönetimin mali kontrol gücünü artıracak tedbirler öngörüldüğünü belirterek “Önceliğimiz ülkemizdeki makro istikrarın perçinlenmesi sağlıklı ve sürdürülebilir büyümenin gerçekleştirilmesidir” dedi.

‘CUMHURBAŞKANLIĞI KÜTÜPHANESİNDE 392 BİN YAYIN BULUNUYOR’

Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesine ilişkin “Cumhurbaşkanlığı kütüphanesine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir kütüphane koleksiyonunda şu anda bir milyon 392 bin 815 adet yayın bulunmaktadır” diye konuştu.

‘CUMHURBAŞKANLIĞI ÖDENEĞİNİN 2 MİLYAR 818 BİN TL OLMASI ÖNGÖRÜLMÜŞTÜR’

Cumhurbaşkanlığına toplam 663 milyon 858 bin TL ödenek tahsis edildiğini anımsatan Oktay, “2017 yılı ödeneğinin yüzde 99.2’sine tekabül eden 658 milyon 240 bin 298 TL’si kullanılmıştır. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına 2019 yılı için toplam 2 milyar 818 milyon 899 bin TL ödenek tahsis edilmesi öngörülmüştür” dedi.

‘42 İLDE 1004 ŞİRKETE KAYYUM ATANMIŞTIR’

Fuat Oktay, kayyum atanan şirketlere ilişkin şu bilgiyi verdi:

“TMSF 25 Ekim 2018 tarihi itibariyle 42 ilimizde 1004 şirkete kayyum olarak atanmıştır. Söz konusu şirketlerin 30 Eylül 2018 tarihi itibariyle aktif büyüklüğü 55.74 milyar TL, toplam ciroları 21.95 milyar TL, toplam kaynakları 21.05 milyar TL, dönem karı 1,53 milyar TL’dir. Bu şirketlerde 45 bin 477 kişi istihdam edilmektedir.”

‘DİYANET’E 10 MİLYAR 445 MİLYON ÖDENEK’

Fuat Oktay, Diyanet İşleri Başkanlığı\'nın bütçesine ilişkin şunları söyledi:

“2017 yılında Diyanet İşleri Başkanlığına toplam 7 milyar 153 milyon 29 bin TL ödenek tahsis edilmiş olup, kullanılan miktar 7 milyar 975 bin TL olmuştur. 2019 yılı için Diyanet İşleri Başkanlığı\'na 10 milyar 445 milyon 979 bin TL ödenek tahsis edilmesi öngörülmüştür.”

‘MİT’E 2 MİLYAR 157 MİLYON BÜTÇE’

Fuat Oktay, MİT’in bütçesine ilişkin şu bilgileri verdi:

“2017 yılında MİT Başkanlığı\'na toplam 2 milyar 255 milyon 738 bin TL ödenek tahsis edilmiş, yüzde 97.2’sine tekabül eden 2 milyar 192 milyon 162 bin 514 TL’si kullanılmıştır. MİT Başkanlığı\'na 2019 yılı 2 milyar 157 milyon 761 bin TL ödenek tahsisi öngörülmüştür.\"

‘S-400’LER 1’İ OPSİYONLU 2 ADET TEDARİK EDİLECEK’

Fuat Oktay, Savunma Sanayi bütçesine ilişkin şu bilgileri verdi:

“Yerlilik ve millilik oranı geldiğimiz noktada yüzde 65 seviyesini aşmış durumdadır. Geçtiğimiz dönemlerde savunma alanındaki ürünleri ithal eden bir ülkeden artık ihracat yapan bir ülkeye dönüşüyoruz. İHA, SİHA alanında geldiğimiz noktayı bir sonraki aşamaya taşıyacak. Uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi projesi kapsamında S-400 alımına ilişkin sözleşme imzalanmıştır. Adedi opsiyon olmak üzere 2 adet S-400 sistemi sözleşme kapsamında tedarik edilecektir.\"