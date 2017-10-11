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Spor

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 'Kumluca-Fethiye' etabı başladı

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)- BU yıl 53'üncüsü düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Kumluca-Fethiye etabı başladı

11 Ekim 2017 16:04

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)- BU yıl 53\'üncüsü düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu\'nun Kumluca-Fethiye etabı başladı.
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu\'nun 206 kilometrelik ikinci etabı olan Kumluca-Fethiye etabının startı verildi. Kumluca Meydanı\'nda oluşturulan platformda yarışa katılacak sporcular tek tek imza verdikten sonra start alanına geçildi. Etabın startını Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı Mücahit Küçükyılmaz, Kaymakam Hakkı Uzun, Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya birlikte verdi. Kumlucalılar yarış öncesi ve start esnasında bisikletlilere sevgi gösterisinde bulundu.
BAŞKAN DOMATES YEDİRDİ
Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, yarış öncesi Türk Milli Takımı sporcularına Kumluca\'da üretilen domatesten yedirerek, başarı dileğinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Yarış öncesi bisikletlilerin imza atması
- Başkan Çetinkaya\'nın milli sporculara domates yedirmesi
- Start alanından hazırlıklar
- Startın verilmesi
HABER- KAMERA: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)
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