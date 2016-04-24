Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu İstanbul'da başladı; ilk etabın galibi Niemiec

Bugün Beşiktaş İskelesi’nden start alan 52. Türkiye Bisiklet Turu’nun ilk gününde İstanbul-İstanbul Etabı’nı Lampre takımından Niemiec kazandı.

Uluslararası Bisiklet Birliği takviminde 2. HC kategorisinde yer alan ve 8 etaptan oluşan organizasyonun ilk günü Beşiktaş İskelesi'nden verilen sembolik startla başladı. 129,2 kilometrelik İstanbul-İstanbul etabının resmi başlangıcı ise Barbaros Bulvarı'nda oldu. Boğaziçi Köprüsü'nü geçip Beykoz'a yönelen bisikletçiler, daha sonra tekrar Avrupa yakasına dönerek, tarihi yarımadada pedal çevirdiler.

İstanbul’dan yola çıkan peloton sırasıyla Kapadokya, Aksaray, Konya, Seydişehir, Alanya, Kemer, Elmalı, Fethiye, Marmaris ve Selçuk’tan geçecek.

Turun son yıllarda klasikleşen tırmanışı olan Elmalı, bu sene 6. etapta yer alıyor. Geçen sene Elmalı’da gösterdiği performansla etabı kazanan ve etap sonunda genel klasman liderliğini devralan 44 yaşındaki Davide Rebellin son günde İstanbul’da geçirdiği kaza sonrasında yarıştan çekilmek zorunda kalmıştı. Deneyimli İtalyan bu sene Selçuk’taki son etabın ardından podyumun zirvesinde yer almak istiyor.

Eurosport'tan Sargın Tekşal'ın haberine göre, bu yıl ilk kez İç Anadolu Bölgesi’nden geçecek peloton, uçak yolcuğunun ardından Kapadokya ve Konya’da başlayacak etaplarla yeni bir coğrafyayla tanışma fırsatı da yakalıyor. Seydişehir’den başlayacak olan dördüncü etapla beraber Alanya’ya ulaşacak olan TUR, klasikleşen rotasına devam edip sekizinci ve son etapı Selçuk’ta sonlandıracak. Ancak bu sene Selçuk’un zorlu rampası olan Meryem Ana tırmanışı rotada yer almıyor.

Bu yüzden genel klasman liderliği için Elmalı etabı en önemli mücadeleye sahne olacak. Tur’un kraliçe etabının en büyük favorileri Rebellin, Durasek ve Adam Hansen.

Takımlar

Geçtiğimiz sene 6 World Tour takımının katıldığı TUR’a bu sene sadece 2 World Tour Takımı katılıyor, Lampre Merida ve Lotto Soudal. Türkiye’nin tek temsilcisi ise Torku Şekerspor olacak.

World Tour Takımları: Lampre-Merida (İtalya), Lotto Soudal (Belçika)

Pro Continental Takımlar: Caja Rural-Seguros RGA (İspanya), Southeast-Venezuela ve Nippo-Vini Fantini (İtalya), Delko Marseille Provence KTM (Fransa), Team Roth (İsviçre), Funvic Soul Cycles-Carrefour (Brezilya), Verva Activejet Pro Cycling Team ve CCC Sprandi Polkowice (Polonya)

Continental Takımlar: Torku Şekerspor (Türkiye), Parkhotel Valkenburg Continential (Hollanda), Unieuro Wilier (İtalya), Alpha Baltic-Maratoni.LV (Letonya), Hrinkow Advarics Cycleangteam (Avusturya), Astana City (Kazakistan)