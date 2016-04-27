Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu dördüncü etabın galibi Sacha Modolo

52'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Türk Hava Yolları Seydişehir-Alanya etabını, Lampre Merida takımından Sacha Modolo kazandı. 8 etaptan oluşan bisiklet turunun İstanbul’daki ilk etabını aynı takımdan Niemiec kazanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu İstanbul'da başladı; ilk etabın galibi Niemiec

Turkuaz mayo için büyük çekişme

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Faik Gürses’in haberine göre, Genel Ferdi Klasmanda birinciliğe yükselen Caja Rural Takımı'ndan Armenito Bilbao De Lopez'in arkasındaki 8 sporcu 5, 13 ve 22 saniye ile 1 dakika arasında değişen farklarla onu takip ediyordu. Bu açıdan bakıldığında zor etapta Turkuaz Mayo yine el değiştirebilirdi. Caja Rural Takımı etabından başından itibaren Armenito'yu aralarına alarak pedal basmayı tercih etti. Zira bu koruma, Genel Ferdi Klasman birincisini bir yerde finişe daha az yıpranmış bir biçimde getirebilirdi.

Hava güneşli, parkur zor, rüzgar yok

Saat 11.30'da Seydişehir Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit'in verdiği startla 109 sporcu zorlu etaba başladı. Tıpkı Aksaray'da olduğu gibi Seydişehir'deki sporseverlerde start alanına gelerek bisikletçilere moral alkışları ile büyük ilgi gösterdiler. Etap diğerlerine oranla bir hayli virajli ve tırmanışı bol bir parkurdu. Dünkü yağmurlu ve fırtınalı hava yerini güneşli ve rüzgarsız bir ortama bırakmıştı. 3 zorlu tırmanış primi etabın en dikkat çekici yanıydı. Zaten damalı bayrak kalkar kalkmaz 31'inci kilometre geçilirken birinci kategori tırmanış primini kazanan sporcular belli oldu.

Türk Hava Yolları tırmanış primi (1)

1- Lampre Merida Takımı'ndan Niemiech Przemyslaw, 2-Uniero Willier Takımı'ndan Mauro Finetto, 3-Caja Rural Takımı'ndan Ricardo Viela

Türk Hava Yolları tırmanış primi (2)

38'inci kilometre'de ikinci Kategori Türk Hava Yolları prim kapısından geçen sporcularda şu şekilde belirlendi.

1-Lampre Merida Takımı'ndan İlia Koshevoy, 2-Parkhotel Valkenburg Takımı'ndan Peter Schulting, 3-Lampre Merida Takımı'ndan Niemiech Przemyslaw,, 4-Delko Marseille Provence Takımı'ndan Remy Di Gregorio, 5- Delko Marsielle Provence Takımı'ndan Christophe Laborie

İlk kopmalar

İki prim kapısı geçilirken etabın ilk kaçışları da gözlendi. Kaçan altılı grup önce arayı 2 dakika 55 saniye, daha sonra 4 dakika 10 saniye açtı. CCC Sprandi Polkowice Takımı'ndan Nikolay Mihaliov, Southeast Venezuela Takımı'ndan Mirko Tedeschi, Verva Activejet Takımı'ndan Pawel Cieslik, Hrinkow Advarics Takımı'ndan Dominik Hrinkow, Parkhotel Valkenburg Takımı'ndan Sven Van Luijk, Unieuro Willier Takımı'ndan Alessandro Malaguti, önde pedal basmaya devam etti. Yarpuz, Beyşehir kavşağı, Akseki Yol ayırımını bu altılı grup geride bıraktı. Geride 35 kişilik bir başka grup oluştu. Onlarda ana gruptan iyice sıyrılmaya çalışıyorlardı. Ancak yine sahneye Lotto Soudal çıktı ve yüksek tempo yaparak ön gruptaki altı sporcuyu yakalamak için pedal bastı.

Etabın son Türk Hava Yolları tırmanış primi (3)

113'üncü kilometre geride kalırken üçüncü kategoriden bu etabın son Türk Hava Yolları tırmanış primini kazanan sporcularda belli oldu. Sonuçlar şöyle:

1- Hrinkow Advarics Takımı'ndan Dominik Hrinkow, 2-Verva Activejet Takımı'ndan Pawel Cieslik, 3-CCC Sprandi Polkowice Takımı'ndan Nikolay Mihaliov

Salcano sprint primi

Öndeki altılı grup bu kez etabın Salcano Sprint primini de alabilmek için pedal çevirdi. Taş kesiği ve Hacıobası mevkilerini geride bıraktılar ama ana grup tempo artırınca fark 1 dakika 55 saniyeye indi.

Salcano Sprint primi sonuçları şu şekilde gerçekleşti:

1- Unieuro Willier Takımı'ndan Alessandro Malaguti, 2-Hrinkow Advarics Takımı'ndan Dominik Hrinkow, 3-Hrinkow Advarics Takımı'ndan Dominik Hrinkow.

Vestel Türkiye güzellikler primi

Vestel Türkiye Güzellikleri prim kapısına yaklaşılırken, ana grup tempoyu düz parkurda biraz daha arttırdı ve fark ilk kez 1 dakika 30 saniyeye indi. Finişe 41 kilometre kala öndeki altılı gruptan üç sporcu kaçtı. Hrinkow Advarics Takımı'ndan Dominik Hrinkow, Unieuro Willier Takımı'ndan Alessandro Malaguti ve Parkhotel Valkenburg Takımı'ndan Sven Van Luijk, Alanya finişine 32 kilometre kala tempo yükseltti. Ön grubun arkadaki üçlü ile zaman farkı 39 saniye olarak ölçüldü. Vestel Türkiye Güzellikleri primi ise şu sporcular arasında paylaşıldı ve etap prim kapıları böylece tamamlanmış oldu.

1-Verva Activejet Takımı'ndan Pawel Cieslik, 2-Parkhotel Valkenburg Takımı'ndan Sven Van Luijk, 3-Unieuro Willier Takımı'ndan Alessandro Malaguti. Alanya'ya 30 kilometre kala ön gruba dahil olamayan 3 sporcu ana gruba yakalandı. Yeni zaman farkı öndeki üçlü grup ile, ana grup arasında 2 dakika 12 saniye olarak açıklandı.

Heyecan verici finiş

Alanya'ya 20 kilometre kala fark 1 dakika 25 saniye idi. Fakat öndeki üçlünün hiç pes etmeye niyeti yoktu. Nereye kadar dayanacakları da buda merak konusu idi. Ve finişe 12 kilometre kala öndeki üçlüde parçalandı. Unieuro Willier Takımı'ndan Alessandro Malaguti atak yaparak kaçtı ve 32 saniyelik bir fark yaptı. Ancak gücü yetmedi ve 5 kilometre kala ana gruba yakalandı. Şimdi Alanya finişini kim kazanacak sorusu sorulmaya başlandı. Gözler Lampre Merida, Lotto Soudal ile Caja Rural Takımının sporcularına çevrildi. Son metrelerde Lampre Merida'lı sporcular çok iyi yer tuttu. Ve çizgiyi Sacha Modolo geçerek etabın birincisi oldu...