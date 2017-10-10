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Spor

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 'Alanya-Kemer' etabıyla başladı (2)

ALANYA- KEMER ETABINI BENNETT KAZANDI Bu yıl 53'üncüsü düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 12

10 Ekim 2017 21:52

ALANYA- KEMER ETABINI BENNETT KAZANDI

Bu yıl 53\'üncüsü düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu\'nun 12.25\'te Alanya\'dan başlayan 176.7 kilometrelik Alanya- Kemer etabı tamamlandı. Yarışı 3 saat 57 dakika 26 saniyelik derecesiyle Bora- Hansgrohe takımından İrlandalı Sam Bennett kazandı. Etap sonunda Sam Bennett turkuaz ve yeşil mayonun da sahibi oldu. Dereceye giren sporculara ödülleri törenle verildi.
Bitişe yaklaşık 900 kilometre kala Kemer-1 girişindeki virajda bisikletliler kaza yaptı. Toplu halde bitişe ulaşmaya çalışan bisikletlilerden bazıları virajda düştü.

Levent YENİGÜN / KEMER(Antalya), (DHA)

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