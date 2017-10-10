Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 'Alanya-Kemer' etabıyla başladı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- BU yıl 53\'üncüsü düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Alanya-Kemer etabıyla başladı.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu startı öncesi İskele Caddesi Şelale Meydanı\'nda kurulan alanda öğrenciler tarafından halk oyunları gösterileri sunuldu. 53\'üncü kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu\'nun başlangıcına Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erdal Tamrak, halk, turistler ve öğrenciler katıldı. Protokolün hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından Bisiklet Turu\'nun Alanya-Kemer etabı start aldı. Yarışçılar Alanya\'dan Kemer\'e kadar 176.7 kilometre pedal çevirecek.

DÜNYA KATEGORİSİNİN BİRİNCİ SIRASINDA

1963 yılından bu yana uluslararası düzeyde koşulan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 2005 yılından bu yana yaptığı organizasyonla yavaş yavaş kategori yükselterek en sonunda dünyanın zirvesine çıkmayı başardı. Dünya Bisiklet Birliği (UCI) Türkiye\'nin talebini oybirliğiyle kabul ederek Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu\'nu \'Pro Tour\' olarak dünya kategorisinin birinci sırasına koydu.

Aralarında Türk Milli Takımı\'nın da yer aldığı 13 takımdan 104 bisikletlinin katıldığı ve 6 gün sürecek yarışta toplam 1023 kilometre kat edilecek. Bugün başlayan Alanya-Kemer etabı 176.7 kilometre sürecek. Bisiklet turu; 11 Ekim\'de 206 kilometrelik Kumluca-Fethiye etabı, 12 Ekim\'de 128.6 kilometrelik Fethiye-Marmaris etabı, 13 Ekim\'de 204.1 kilometrelik Marmaris-Selçuk etabı, 14 Ekim\'de 166 kilometrelik Selçuk-İzmir etabı ve 15 Ekim\'de 143.7 kilometrelik İstanbul-İstanbul etabıyla sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Start alanından görüntüler

- Bisikletçilerden detay görüntüler

- Starttan görüntü

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)

FOTOĞRAFLI