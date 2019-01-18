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Medya

Cumhurbaşkanlığı, basın kartları için 'genel değişim' duyurusu yayınladı

KHK ile basın kartı almak zorlaşmıştı

18 Ocak 2019 11:44

Cumhurbaşkanlığı’nın internet sitesinde basın kartlarında değişiklik yapılacağı duyuruldu.

Mevcut basın kartı sahiplerinin 17 Ocak-3 Şubat 2019 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı internet sitesi üzerinden basın kartı yenileme başvurularının alınacağı belirtildi.

Geçen yıl, Başbakanlık'a bağlı olan Basın Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün görev ve yetkilerini Cumhurbaşkanlığı İletişim Bakanlığı'na devredilmişti.

KHK ile yapılan değişiklik sonrası basın kartı alma şartları zorlaştırılmış, kartların iptali ise görece daha kolay bir hale gelmişti.

Açıklama şöyle:

14 Aralık 2018 tarihli ve 30625 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Basın Kartı Yönetmeliği’nin 36’ncı maddesi çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından genel kart değişimi yapılacaktır.

Mevcut basın kartı sahiplerinden 17 Ocak-3 Şubat 2019 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı internet sitesi üzerinden basın kartı yenileme başvuruları alınacaktır.

Basın kartı yenileme başvuruları kartyenileme.iletisim.gov.tr adresinden gerçekleştirilecektir.​

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