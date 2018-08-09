Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atanan geleneksel tıpçı Sümeyra Merve Kılınç kimdir?

Resmi Gazete'nin bugün yayımlanan sayısında Cumhurbaşkanlığı kararıyla Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na Sümeyra Merve Kılınç atandı. Kılınç'ın Emine Erdoğan'ın sağlık danışmanı olduğu iddia edildi. Kılınç, geleneksel tıp ve psikoloji alanında eğitim aldı.

Sümeyra Merve Kılınç kimdir?

Sümeyra Merve Kılınç 2010 yılında Ürdün Üniversitesi Arapça-İngilizce Psikoloji bölümünden mezun oldu. Dergi ve haber portallarına psikoloji, beslenme ve sağlık üzerine yazı ve çeviri haberler hazırladı, Sade Hayat e-dergisinde editörlük yaptı. 2011- 2014 yılları arasında NHI İstanbul Doğal Sağlık Enstitüsü'nde beslenme ve doğal yaşam danışmanı olarak çalıştı. 1. ve 2. Uluslararası Kupa Terapisi Sempozyumu organizatörlüğünde yer aldı. Doğal Sağlık Derneği'nin kurucu üyeliğinde bulundu.



2013-2015 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik anabilim dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı.Geleneksel Tıp, Anadolu Halk Tıbbı, İslam Tıbbı, Geleneksel ve Doğal Beslenme, Açlık Tedavisi, Ekolojik Psikoloji, Doğal Doğum ve Doğum Psikolojisi alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.