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Ekonomi

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı'na göre Türkiye ekonomisi 2018'de yavaşlayacak

"Faiz artırımı kararı, ekonominin yavaşlayacağı beklentisinden yola çıkarak alınmış olabilir”

15 Aralık 2017 20:48

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın borç verme faizini yüzde 12,25'ten yüzden 12,75’e yükseltmesini değerlendiren Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Hatice Karahan, kararın “ekonominin bir miktar daha yavaşlayacağı beklentisinden yola çıkarak alınmış olabileceğini” söyledi.

BloombergHT yayınında konuşan Karahan, "Talebin canlı olduğu bir ortamda elbette enflasyonist baskılar da gündemde olacaktır. Ancak 2018'de 2017'den daha yavaş bir ekonomik performans gelecek, şahsi kanaatim yüzde 4-5 bandı. Büyümeye tüketimden katkı bu yılki kadar olmasa da sürecek; güvenin toparlanması ve varılan kapasite kullanım oranları düşünüldüğünde yatırımlar da büyümeye katkı sağlamaya devam edecek" dedi.

Merkez Bankası'nın sıkı para politikasının devamını beklediğini dile getiren Karahan, TCMB'nin dün GLP'de yaptığı 50 baz puanlık artışa ilişkin, "Tahminler geniş bir aralıktaydı ancak piyasa beklentilerinden daha düşük bir karar oldu. TCMB şunu düşünmüş olabilir; yüzde 11.1 büyüdük üçüncü çeyrekte ve yıl geneline baktığımızda yüzde 6-7 bandında potansiyelimizin üzerinde bir büyüme ile karşı karşıyayız. Bu karar ekonominin bir miktar daha yavaşlayacağı beklentisinden yola çıkarak alınmış olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Maliye politikasında disiplinden taviz verilmesinin beklenmemesi gerektiğini kaydeden Karahan, "2017'de daha gevşek bir politikayla karşı karşıyaydık. Şu anda istihdam politikasıyla ilgili birtakım teşvikler ön planda. Hesaplamalara bunlar da dâhil edilecektir; buna karşın 2017 kadar gevşemiş bir maliye politikası beklemiyorum" ifadelerini kullandı.

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