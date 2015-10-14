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Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı: Twitter, batsın sizin özgürlüğünüz!

Varank, Twitter'ın Ankara katliamı kapsamında soruşturulan hesaplar hakkındaki bilgileri vermediğini iddia etti

14 Ekim 2015 17:25

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Mustafa Varank, sosyal paylaşım sitesi Twitter'ın Ankara saldırısını duyurduğu iddia edilen kişilerin IP adreslerini vermediği iddialarını attığı bir tweetle eleştirerek "97 vatandaşımızın katledildiği bu zamanda bile işbirliği yapmıyor Twitter. Özgürlükmüş, batsın sizin özgürlüğünüz" dedi.

Varank, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'ın dünkü yazısının bir bölümünde, "Aynı yargıç, bana saldıranların biri hariç alayını tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalmalarına karar veren yargıç, attığı bir 'tweet' nedeniyle gazeteci Bülent Keneş hakkında tutuklama kararı veren yargıçmış. Aynı yargıç, gazetecinin kemiklerini kıranları serbest bırakıyor. Tweet atan gazeteciyi ise tutukluyor. Tarihe not düşüyorum" ifadelerini de paylaştı.

Varank, Ahmet Hakan'ın bu ifadelerine "Biri trollemiş ya da @ahmethc okuyucularını bilerek yanıltıyor. A.Hakan kararı 6. Sulh Ceza, Keneş 4. Sulh Ceza imiş" karşılığını verdi.
 
Varank'ın paylaştığı bir diğer tweet ise, Ankara'da meydana gelen patlamaya ilişkin oldu. 'Twitter'ın Ankara saldırısını duyuranların bilgisini vermediği' yönündeki bir haberi paylaşan Varank, "97 vatandaşımızın katledildiği bu zamanda bile işbirliği yapmıyor Twitter. Özgürlükmüş, batsın sizin özgürlüğünüz" ifadelerini kullanarak tepki gösterdi. 
 

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