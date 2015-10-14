Hakan'a saldıranları serbest bırakan da, Keneş'i tutaklayan da aynı hâkim çıktı

Evinin önünde saldırıya uğrayan Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'a saldıranların serbest bırakılmalarına, yapılan itirazı reddeden 7. Sulh Ceza Hakimi İsmail Yavuz'un, Today's Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş'i de attığı tweet'ler nedeniyle tutukladığı ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank ise, "Ahmet Hakan'la ilgili kararın 6. Sulh Ceza, Bülent Keneş'le ilgili kararın ise 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verildiğini" öne sürdü.

Zaman'da yer alan habere göre Hakim Yavuz, gazeteci Ahmet Hakan'ı darp eden 6 saldırganın 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından serbest bırakılması kararına savcının yaptığı itirazı bir üst hakimlik olarak değerlendirmişti. Yavuz, saldırganların serbest kalması için ‘usul ve yasaya uygundur' kararı vererek yapılan itirazı reddetmişti. Yavuz, bu kararı ile savcının ‘saldırganlar tutuklansın' talebini kabul etmeyerek gazeteci dövenlerin serbest kalmasını sağlamıştı. Ahmet Hakan'ın avukatı ve İstanbul Barosu eski Başkanı Turgut Kazan, bu kararlara imza atan hakime sert tepki gösterdi.

Kazan, özetle şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanı'na hakaret, Ahmet Hakan'ın olayına çok benziyor. İkisi de sonuçta 7. Sulh Ceza Hakimliği'nin önüne geliyor. Bir gazeteciyi örgütlü biçimde, günlerce inceleme yaparak, program yaptığı yerden evine kadar takip ederek, nerede nasıl saldırı yapacağını belirleyerek -bir sürü başka kirli işler var- dövmenin tutuklanma sebebi olduğu konusundaki savcılık isteğini 7. Sulh Ceza yargıcı reddediyor. Ama bu hâkim, bir gazetecinin tweet ile ‘Cumhurbaşkanı'na hakaret etti' diye, tutuklanma isteğini müthiş bir suç olduğunu vurgulayarak kabul ediyor. Böyle bir ülkede yaşıyoruz. Bunları da söylemek zorundayız.”

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katılan Kazan, terör saldırılarının olduğu günlerde Keneş'in terörle mücadele polisi tarafından sorgulanmasını “O zaman terörle mücadele etmeyi değil, kendi saltanatınızı korumayı terörle mücadele şube müdürleriyle yaparsınız.” diye yorumladı. Ahmet Hakan ise Hürriyet'te dün aynı konuya dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.