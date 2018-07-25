Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı olan Fecir Alptekin, sosyal medya hesaplarında fotoğraf temizliği yaptı

T24

Cumhurbaşkanı başdanışmanlık ve bakan yardımcılıklarına yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda Fecir Alptekin Cumhurbaşkanı başdanışmanlığına atandı. Alptekin atamanın ardından sosyal medya hesaplarından fotoğraf temizliği yaptı.

Alptekin'in silinen fotoğraflarına ulaşmak isteyen internet kullanıcıları "Sayfa bulunamadı" uyarısıyla karşılaşıyor. Alptekin'in Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki bir davette çekilen fotoğraflarıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'în kızı Sümeyye Erdoğan ile çekilen fotoğraflarını ise koruduğu görüldü.

Fecir Alptekin'in internetten kaldırdığı bazı fotoğraflar şöyle:

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda çekilen fotoğrafı sosyal medyada tutmaya devam ediyor:

Fecir Alptekin kimdir?

Fecir Alptekin, lise eğitimini İtalyan Lisesi'nde tamamladıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun oldu. Alptekin, medya kariyerine Cumhuriyet ve Yeni Binyıl gazetelerinde muhabir-editör olarak başladıktan sonra Halkla İlişkiler, İletişim ve Pazarlama sektörüne girdi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olan Alptekin, ilaç sektöründe yer alan Novartis Pharma, TUSİAD, Türk Reklam Ajansları Derneği ve Memorial Sağlık Grubu'nda kariyerine devam etti. 2006 yılından bu yana çalıştığı Turkuvaz Medya Grubu'nda en son Kurumsal İletişim Grubu Başkanı olarak görev alıyordu.