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Cumhurbaşkanlığı avukatlarının 'FETÖ' davasına katılma talebi reddedildi

“Suçun Cumhurbaşkanını direkt etkilemediği” gerekçesi Cumhurbaşkanlığı avukatlarının Bursa'daki 'FETÖ' davasına müdahil olma talebi reddedildi

27 Kasım 2018 20:44

Eski Bursa Valisi Şahabettin Harput’un da yargılandığı 'FETÖ' davasında, Cumhurbaşkanlığı avukatlarının müdahil olma talebi, “suçun Cumhurbaşkanını direkt etkilemediği” gerekçesiyle reddedildi.

Bursa 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ile “FETÖ’nün para kasaları” olduğu iddia edilen iş insanlarının yargılandığı davanın karar duruşması bugün görülüyor.

Cumhurbaşkanlığı avukatları davaya katılma talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, suçun Cumhurbaşkanını direkt etkilemediği gerekçesi ile avukatların talebini reddetti.

Talepleri reddedilen Cumhurbaşkanlığı avukatları söz hakkı alarak kararın hukuksuz olduğunu, duruşmanın başından bu yana davayı takip ettiklerini, karar celsesinde de katılma taleplerinin kabul edilmesi gerektiğini belirtti.

Kararı temyiz edeceklerini belirten avukatlar, daha sonra duruşmada kalmalarının bir anlamı olmadığını ifade ederek duruşma salonunu terk etti. Duruşma, avukatların savunmalarıyla devam ediyor.  (DHA)

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