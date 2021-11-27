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Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmî Gazete'de

Hazine ve Maliye Bakanlığı dahil, TEİAŞ, İŞKUR gibi pek çok kuruma yeni isimler atandı; Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı

27 Kasım 2021 07:42

Cumhurbaşkanlığı tarafından çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılan atama kararları Resmî Gazete'de yayımlandı.

Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine Kontrolörlüğü’ne Harun Gürer, Türkiye Petrolleri A.O. Yönetim Kurulu üyeliğine Kutluhan Taşkın, Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu üyeliğine Sezai Aydın atandı.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğine Yasin Kalem, Türkiye İş Kurumu Yönetim Kurulu üyeliğine Erkan Tek, Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğine Feyza İleri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine İlyas Tufan, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine Nuri Uslu, Devlet Malzeme Ofisi Yönetim Kurulu üyeliğine Mustafa Koç ve Ömer Karademir, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı'na Prof. Dr. Muhittin Macit atandı.

Kararda, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcaer'in görevden alındığı ve yerine Fevzi Kurt'un atandığı belirtildi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü XIX. Bölge Müdürü İsmail Kaya ve XXI. Bölge Müdürü Göktuğ İlter görevden alındı; XXI. Bölge Müdürlüğü'ne, VIII. Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu atandı.

Resmî GazeteCumhurbaşkanlığıatamaHazine ve Maliye BakanlığıHarun GürerKutluhan TaşkınTürkiye Petrolleri A.O.Et ve Süt KurumuSezai AydınYasin KalemTürkiye Elektrik İletim A.Ş.Türkiye İş KurumuErkan TekFeyza İleriElektrik Üretim A.Ş.Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüİlyas TufanTarım İşletmeleriNuri UsluMustafa KoçDevlet Malzeme OfisiÖmer KarademirMuhittin MacitTürkiye Yazma Eserler Kurumuİsmail YapıcaerFevzi KurtŞanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürüİsmail KayaGöktuğ İlterEmrah
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