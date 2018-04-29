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BBC Türkçe

Cumhurbaşkanlığı: ABD, YPG'ye silah vermeyeceğini teyit etti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı General H.R. McMaster ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin PYD/YPG'ye silah verilmeyeceğini teyit ettiği belirtildi. ABD'den ise görüşmeyle ilgili açıklama gelmedi.

29 Nisan 2018 20:30

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı General H.R. McMaster ile telefon görüşmesi yaptığı duyuruldu.

Açıklamaya göre, McMaster görüşmede PYD (Kürt Demokratik Birlik Partisi) ve YPG'ye (Halk Savunma Birlikleri) silah verilmeyeceğini teyit etti.

ABD'den ise görüşmeyle ilgili açıklama gelmedi.

Cumhurbaşkanlığı'nın açıklaması şöyle devam etti:

"PYD/YPG'ye silah verilmeyeceği hususunun teyit edildiği görüşmede, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarının dikkate alınmak zorunda olduğu vurgulanmıştır. Yanlış anlamaları önlemek için yakın koordinasyon yapılması konusunda mutabık kalınmıştır."

"İki NATO müttefiki olarak 'Türkiye-ABD ilişkilerinin karşılıklı çıkar ve saygı temelinde her düzeyde geliştirilmesinin önemi vurgulanmıştır."

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Perşembe günü yaptığı açıklamada YPG'ye gönderilen silahların yakından takip edildiğini ve bu konuda Türkiye ile istişarelerin sürdüğünü belirtmişti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'nda bir hafta geride kaldı. Harekât Özgür Suriye Ordusu ile birlikte yürütülüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, harekâtın ilk haftasını değerlendiren bir bilgi notu paylaştı.

Açıklamada "Harekâtın başından itibaren Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait 340 hedef imha edilmiştir" denildi.

Ayrıca "Şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 394 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir" bilgisi verildi.

TSK, çatışmalarda 3 askerin hayatını kaybettiğini, 30 askerin de yaralandığını duyurdu.

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