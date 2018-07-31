Cumhurbaşkanlığı: 100 günlük icraat programı cuma günü açıklanacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 100 günlük icraat programının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından cuma günü (3 Ağustos 2018) açıklanacağını söyledi. Sözcü Kalın, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını ifade etti.

Kalın, F-35 teslimine ilişkin olarak, "Bu çok kapsamlı bir proje. Tek bir ülke yoktur. Biz bu projeye 900 milyon dolarlık ödeme yaptık. Türk pilotlarının eğitimi devam ediyor. Bunu engellemeye yönelik adım atılması halinde Türkiye'nin başvuracağı hukuk yolları vardır" ifadesini kullandı.

Kalın, tutukluluğu ev hapsine dönüştürülen ABD'li pastör Brunson'la ilgili, "Devam eden yargı sürecine herkesin saygı duyması gerekir. Dışarıdan talimatla Türk yargısına 'şunu yapın, bunu yapın' demek doğru değildir" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısından sonra konnuşan Sözcü Kalın'ın açıklamaları şöyle:

- F-35 Bu çok kapsamlı bir proje. Tek bir ülke yoktur. Biz bu projeye 900 milyon dolarlık ödeme yaptık. Türk pilotlarının eğitimi devam ediyor. Bunu engellemeye yönelik adım atılması halinde Türkiye'nin başvuracağı hukuk yolları vardır.

- Münbiç planı tasarlandığı şekliyle devam ediyor. ABD'nin de terör örgütleri ile ilişkisini sonlandırması gerekiyor.

Soru - Cevap:

Soru: Bedelli askerlik yasası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayında. Bedelli askerlik süreci nasıl işlenecek, hangi şehirlerde yapılacak?

- Süreç güzel ilerliyor. Seçim sürecinde verilen sözlerden biri de bedelli askerlikti. Önümüzdeki birkaç gün içinde Cumhurbaşkanımız bunu imzalayacak ve yasalaşacak. Bununla ilgili takvim ve düzenlemeler tamamlandı. Yasa, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra kamuoyu ile paylaşacak. 21 günlük süreden dönüş olmayacak.

Soru: Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli ile görüşme gerçekleştirildi? Görüşmenin içeriği konusunda bilgilendirir misiniz?

- Dönem dönem çeşitli istişareler için biraraya geliyorlar. Olağanüstü bir durum yok. Bu görüşmede ara ara bir araya gelmenin faydalı olacağı görüşmelerdendi. Genel siyasi konularla ilgili görüş alışverişi yapıldı.

Soru: Merkez Bankası 2018 yıl sonu enflasyon tahminini yüksellti. Cumhurbaşkanı'nın da bir duruşu var ve enflasyonun tek haneye düşürülmesi konusunda pek çok adımların atılacağını söylemişti. Bu konu gündeme geldi mi?

- Bu konuda Maliye bakanımızın bilgilendirmesi oldu. Geçen kabine toplantısında da açıklamıştık. Bu Türk ekonomisinin istikrarlı büyüme hedefleri çerçevesinde önemli adımlar atılacak. Kamu harcamalarına mali disiplin getirilecek. Orta vadeli programın da öncelikli hedefi bu olacak. Ağustos ayı gibi programı kamuoyu ile paylaşacağız.

Enflasyon ile mücadele, turizm gelirlerinin artırılması, uluslararası sermayenin Türkiye'ye çekilmesi konusunda yoğun bir çalışma var. İşsizlik bildiğiniz gibi tek haneye indi, biz bu istikrarı sürdürmek istiyoruz.

Turizm gelirlerinde bir artış var ve bunun daha da olacağını düşünüyoruz, buna yönelik adımlar atıyoruz.

Kamu kurumlarına bütçe disiplini doğrultusunda bazı tasarruf hedefleri kondu.