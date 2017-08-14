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Politika

Cumhurbaşkanı'nın Twitter hesabındaki 'cumhuriyet' gitti!

Erdoğan’ın ayrıca Twitter ve Facebook hesabındaki ‘tanım’ bölümüne ‘AK Parti Genel Başkanı’ ibaresini de eklemesi dikkat çekti

14 Ağustos 2017 19:20

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesaplarındaki değişiklik dikkat çekti. 'Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan' artık 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan' oldu. Erdoğan, 'AK Parti Genel Başkanı' sıfatını da milyonlarca takipçisi bulunan hesaplarında, kullanmaya başladı.

Sözcü'nün haberine göre, sosyal medyada, en çok takipçisi bulunan devlet adamı ve siyasetçilerden olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu mecrada sessiz sedasız bir değişikliğe gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, sosyal medya hesaplarındaki bio kısmında T.C.’nin silindiği gözlendi.

Birkaç gün önceye kadar “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı” olan bio'nun “Türkiye Cumhurbaşkanı” olarak değiştirildiği gözlendi.

Erdoğan’ın ayrıca Twitter ve Facebook hesabındaki ‘tanım’ bölümüne ‘AK Parti Genel Başkanı’ ibaresini de eklemesi dikkat çekti.

Başbakan Binali Yıldırım başta olmak üzere hükümet üyelerinin ise "Türkiye Cumhuriyeti" ibaresini kullanmaya devam ettiği görüldü.

 

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