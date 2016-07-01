Cumhurbaşkanı'nın tepki gösterdiği Erol Evgin: Amacını aşan laflar etmişim, özür dilerim

"Okuma yazma bilmeyen, oyuna parmak basan bir kardeşimizle, ablamızla, annemizle 3 üniversite bitirmiş birinin birer oy hakkı olması adaletli mi geliyor size sorarım. Hiç hakça değil" açıklamasına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da tepki gösterdiği sanatçı Erol Evgin, "Amacını aşan laflar etmişim, özür dilerim" dedi.

Erdoğan isim vermeden Erol Evgin'in sözlerini eleştirerek "Bunlar ne cins adamlar. Sen sanatçı olsan ne olur, profesör olsan ne olur, doçent olsan ne olur? Önce millete saygı duyacaksın, saygı, bu milletin hiçbirini küçümseyemezsin" demişti.

Hıncal Uluç: Beni arayıp sözlerini düzeltti

Bu gelişmelerin ardından Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Evgin'in kendisini arayarak bu sözlerini düzelttiğini açıkladı. Uluç önceki günkü yazısında şöyle yazdı:

"Erol Evgin aradı.. Son olaylar üzerine hakkında yazdıklarım için teşekkür etmek, hem de sözlerine bir açıklama getirmek için..."

"Amacını aşan laflar etmişim"

'Hıncal Ağabey' dedi, 'Aradan günler geçince, ekranda söylediklerimi soğukkanlılıkla okuyor ve görüyorum ki, amacını aşan laflar etmişim, canlı söyleşinin gerginliği içinde.. Benim amacım, ülkenin geleceği açısından eğitimin öneminin altını bir kez daha çizmekti.. 'Okumalıyız.. Okutmalıyız' demekti. Bu açıklamayı doğru anlarsın diye, sana yapıyorum sadece.."