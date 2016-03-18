"Cumhurbaşkanı'nın oğlu Burak Erdoğan'ın gemisi Rusya'da 5 gün alıkonuldu"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük oğlu Ahmet Burak Erdoğan'a ait M/V SAKARYA isimli kuru yük gemisinin 3 Mart - 7 Mart 2016 tarihleri arasında Rusya'nın Novorossiisk Limanı'nda Port State Control (PSC) denetimleri sonucu, tutuklanma raporu düzenlenerek, 5 gün seferden men edildiği ortaya çıktı.

Denizhaber.com.tr'de yer alan habere göre, Karadeniz Memorandumu (Black Sea MoU) kapsamında yapılan denetimler sonucu M/V SAKARYA isimli Türk Bayraklı kuru yük gemisinde, Can Kurtarma ekipmanlarının eksik olduğu rapor edilerek, Rus PSC müfettişleri tarafından geminin seferden men edilerek tutuklanmasına karar verildiği belirtildi.

Rus limanlarına PSC önlemi

Türkiye ile Rusya arasında hava sahası ihlali sonucu Rus savaş uçağının Türk jetleri tarafından düşürülmesiyle başlayan kriz, Türk denizcilik sektörünü de derinden etkilemeye devam ediyor.

Krizin başladığı 24 Kasım 2015 tarihinden bugüne kadar Rusya Federasyonu limanlarına sefer yapan 36 Türk bayraklı gemi, Karadeniz Memorandumu kapsamında yapılan PSC denetimler sonucu tutuklanırken, bu gemilerin ortalama 5 gün limanlarda alıkonduğu öğrenildi.

M/V Sakarya'nın özellikleri

Name: Sakarya

IMO: 9257199

MMSI: 271043415

Çağrı İşareti: TCVU3

Bayrak: Turkey [TR]

AIS Type: Cargo

Gross Tonnage: 17953

Detveyt: 29905 t

Length Overall: 171m

Breadth Extreme: 27m

Year of build: 2002

Builder: SHIKOKU DOCKYARD - TAKAMATSU, JAPAN

