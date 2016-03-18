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"Cumhurbaşkanı'nın oğlu Burak Erdoğan'ın gemisi Rusya'da 5 gün alıkonuldu"

Rus PSC müfettişleri gemiyi seferden men ederek tutuklanmasına karar vermiş...

18 Mart 2016 10:08

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük oğlu Ahmet Burak Erdoğan'a ait M/V SAKARYA isimli kuru yük gemisinin 3 Mart - 7 Mart 2016 tarihleri arasında Rusya'nın Novorossiisk Limanı'nda Port State Control (PSC) denetimleri sonucu, tutuklanma raporu düzenlenerek, 5 gün seferden men edildiği ortaya çıktı.

Denizhaber.com.tr'de yer alan habere göre, Karadeniz Memorandumu (Black Sea MoU) kapsamında yapılan denetimler sonucu M/V SAKARYA isimli Türk Bayraklı kuru yük gemisinde, Can Kurtarma ekipmanlarının eksik olduğu rapor edilerek, Rus PSC müfettişleri tarafından geminin seferden men edilerek tutuklanmasına karar verildiği belirtildi.

 

Rus limanlarına PSC önlemi

 

Türkiye ile Rusya arasında hava sahası ihlali sonucu Rus savaş uçağının Türk jetleri tarafından düşürülmesiyle başlayan kriz, Türk denizcilik sektörünü de derinden etkilemeye devam ediyor.

Krizin başladığı 24 Kasım 2015 tarihinden bugüne kadar Rusya Federasyonu limanlarına sefer yapan 36 Türk bayraklı gemi, Karadeniz Memorandumu kapsamında yapılan PSC denetimler sonucu tutuklanırken, bu gemilerin ortalama 5 gün limanlarda alıkonduğu öğrenildi.

 

M/V Sakarya'nın özellikleri

 

Name: Sakarya

IMO:  9257199
MMSI:  271043415
Çağrı İşareti:  TCVU3
Bayrak:  Turkey [TR]
AIS Type:  Cargo
Gross Tonnage:  17953
Detveyt:  29905 t
Length Overall: 171m
Breadth Extreme: 27m
Year of build: 2002
Builder: SHIKOKU DOCKYARD - TAKAMATSU, JAPAN
 

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