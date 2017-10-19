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Politika

Cumhurbaşkanı'nın istifasını istediği Altepe, Bosna Hersek'te

BURSA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın istifasını istediği belediye başkanları arasında yer alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, dün Saraybosna'ya gitti

19 Ekim 2017 19:31

BURSA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın istifasını istediği belediye başkanları arasında yer alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, dün Saraybosna\'ya gitti.
Bosna-Hersek\'in bağımsızlığının 25\'inci yılı ve Aliya İzzetbegoviç\'in vefatının 14\'üncü yılı anma etkinliklerine katılacak olan Altepe\'nin bu akşam veya yarın Bursa\'ya dönmesi bekleniyor.
Başkan Recep Altepe\'ye yakın kaynaklar, Altepe\'nin istifaya direnmek gibi bir yapısının olmadığını belirtip, \"Sanıyoruz gelişmeleri bekliyor. Yapacağı bazı görüşmelerden sonra hafta içinde istifa edebilir\" dediler. Ak Parti\'ye yakın bazı kaynaklar ise Altepe\'den sonra bu göreve gelecek isimlerin henüz netlik kazanmadığını, bu konuda Bursa Milletvekili olan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ile milletvekillerinin görüşlerinin çok önemli olduğunu kaydetti.

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