Cumhurbaşkanı'nın havacı yaveri: Kaldığı otelin yerini ben söyledim, FETÖ'cü değilim

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından tutuklanan, ardından da Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın havacı yaveri Erkan Kıvrak ifadesinde "Cumhurbaşkanı'nın kaldığı otelin yerini ben söyledim" dedi. Kıvrak, "Ben FETÖ’cü değilim. Benim Silahlı Kuvvetler’de bildiğim FETÖ’cü, tanıdığım subay yoktur. Başyaverim Yazıcı’nın FETÖ’cü olup olmadığını değerlendiremiyorum" ifadesini kullandı.

Habertürk'te yer alan habere göre; Erdoğan’ın havacı yaveri Erkan Kıvrak, ifadesinde özetle şunları söyledi:

"Başyaver Yazıcı'ya verdim"

14 Temmuz 2016’da uçakla Cumhurbaşkanlığı korumalarıyla birlikte Antalya’ya gittim. Cumhurbaşkanı 16 Temmuz 2016’da Antalya’da EXPO ve stadyumdaki programa katılacaktı. Saat 15.00 sularında Başyaver Ali Yazıcı aradı. “Cumhurbaşkanı hangi otelde kalıyor, 2 tane Grand Yazıcı Otel varmış, hangisinde kalıyor, öğrenir misin?’ diye sordu. Cumhurbaşkanı’nın helikopter pilotu Emniyet Müdürü Çetin Orhan’ı cep telefonundan aradım, “Şehir merkezine yakın olan Grand Yazıcı’da kalacağız. İsmi Turban olması lazım” dedi. Teşekkür edip telefonu kapattım. Yazıcı’yı telefonla aradım. Otelin yerini, ismini söyledim. Saat 15.00 ile 18.00 arasında bu bilgiyi sadece Başyaver Yazıcı’ya verdim.

"Neden sorduğunu sormadım"

Cumhurbaşkanı’nın kaldığı otelin bilgisini neden istediğini sormadım. “Marmaris’e gitmek isteyebilir” diye düşündüm. Fakat Yazıcı’nın Antalya’ya geldiğini biliyordum. “Marmaris’teki oteli acaba oraya geçmek istediği için mi sordu?” diye düşünüyorum.

"Kafede otururken öğrendim"

Cuma günü saat 20.00 sularında Yazıcı’yı aradım, “Antalya’ya yaklaştınız mı birlikte yemek yiyelim” dedim. “Ben takılıyorum, biraz geç geleceğim, cumartesi saat 10.00’da görüşürüz” dedi. Bunun üzerine dışarı çıktım, bir kafeye oturdum. Otururken Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem’den Ali Köse olaylar basına ilk düştüğü sıralarda beni cep telefonumdan aradı. Bana, ‘“İstanbul’da köprüyü jandarma kapatmış, Ankara’da uçaklar alçak uçuş yapıyormuş, bilgin var mı?” dedi. “Bilgim yok, bakayım” dedim. Ankara’da bulunan Karacı Yaver Yarbay Mete Semercioğlu’nu aradım. Neler olduğunu sordum. “Sesler duyuyoruz ancak ne olduğunu bilmiyorum” dedi.

"Sahte kimlik göstermedim"

Olayı basından takip etmeye devam ettim. Ancak beni arayıp “Ne oluyor?” diye soranlara dönüş yapamadım. Bu sırada Başbakan’ın basın açıklaması vardı. Bu açıklamadan sonra olayın darbe girişimi olduğunu fark ettim. Ancak darbenin ne şekilde olduğunu anlayamadım. 03.00 sularında otele döndüm. Sabah saat 08.30’da kalktım. Kahvaltıya indim. Televizyondan darbenin başarısız olduğunu öğrendim. Öğleden sonra saat 14.00 sularında Antalya’daki polisler kaldığım otelden aldılar. (“Sahte kimlikle yakalandı” iddiası) Otel odasına beni almak için gelen polislere sahte kimlik göstermedim. İsmimi de doğruca söyledim. Bulunduğum otel de Cumhurbaşkanlığı’na tahsis edilen oteldir.

"Aramayı düşünemedim"

(Cumhurbaşkanı veya yakınındakileri neden aramadın?) Aklıma gelmedi, düşünemedim. Başyaver bize “Herkes bulunduğu yerde emniyette kalsın” dediği için pozisyonlarımızı koruduk.

"Yazıcı'nın o üsse gitmesi normal değil"

“Başyaverimiz Ali Yazıcı’nın, darbe faaliyeti devam ettiği sırada Cumhurbaşkanı’mızın Marmaris’te kaldığı oteli bombalayan helikopterlerin kalktığı İzmir Çiğli Ana Jet Üs Komutanlığı’na gitmesini normal karşılamıyorum. Burada şüpheli bir durum var.”

"FETÖ'cü değilim"

“Ben FETÖ’cü değilim. Benim Silahlı Kuvvetler’de bildiğim FETÖ’cü, tanıdığım subay yoktur. Başyaverim Yazıcı’nın FETÖ’cü olup olmadığını değerlendiremiyorum. Ancak son 1 haftadır Cumhurbaşkanı’nın Marmaris ve sonrasıyla ilgili bilgileri birkaç kez benim üzerimden öğrenmeye çalıştı. Ayrıca İstanbul’daki gemi indirme programının netleşip netleşmediğini