-CUMHURBAŞKANI'NIN "RESEPSİYON" SORUSUNA YANITI ADANA (A.A) - 02.11.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Osmaniye'deki incelemelerinin ardından karayoluyla Adana'ya geldi. Uçakla Hatay'a gitmek üzere, Osmaniye'den Adana Havalimanı'na gelen Gül'ü, Vali İlhan Atış, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vekili Zihni Aldırmaz ve 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Mehmet Eröz ile diğer yetkililer karşıladı. Cumhurbaşkanı Gül, havalimanı girişinde bir gazetecinin ''komutanların resepsiyona katılmamasını'' sorması üzerine, ''Geçti o'' dedi. Cumhurbaşkanı Gül ve eşi Hayrünnisa Gül daha sonra, Adana Havalimanı'ndan özel uçak ''DAP'' ile saat 20.10'da Hatay'a hareket etti. Geceyi Hatay'da geçirecek olan Gül, yarın gezi ve incelemelerde bulunacak.