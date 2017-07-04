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Politika

'Cumhurbaşkanı'nı tehdit etmek'le suçlanan Türköne'ye hapis cezası

"Suçsuzum beraatimi talep ediyorum"

04 Temmuz 2017 18:00

Kapatılan Zaman Gazetesi'nin köşe yazarlarından Mümtazer Türköne'nin,  bir köşe yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 'tehdit' ettiği iddiasıyla yargılandığı dava karara bağlandı. 'Tehdit' suçunun sabit olduğunu belirten mahkeme heyeti, sanık Türköne'yi 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya başka suçlamayla tutuklu bulunan Mümtazer Türköne, Ses ve Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Şikayetçi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ise duruşmada avukatı Ferah Yıldız temsil etti. Ferah Yıldız, sanığın cezalandırılmasını talep etti. 

Türköne: Suçsuzum beraatimi talep ediyorum

Sanık Türköne de davaya konu yazısında Cumhurbaşkanını tehdit amacının söz konusu olmadığını belirterek, "Suçsuzum beraatimi talep ediyorum" dedi. 

4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı tehdit suçunun işlendiğinin sabit olduğunu belirtti. Sanık Türköne'yi 5 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, sanığın yargılama aşamasındaki tutum ve davranışlarını takdiri indirim sebebi sayarak cezayı 4 yıl 2 ay hapis cezasına indirdi.

İddianame

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheli Mümtazer Türköne'nin “Arınç Saray'ı Sur'daki tünellere sokuyor" başlıklı  yazısında Cumhurbaşkanına yönelik tehdit suçunu işlediği  iddia ediliyordu. İddianamede Türköne'nin 5 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması isteniyordu.

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