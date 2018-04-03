Cumhurbaşkanı'nı göremeyen küçük kız gözyaşına boğuldu

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA\'da anasınıfı öğrencisi 6 yaşındaki Alya Dua Göçmez, İl Kongresi\'ne katılmak üzere kente gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı göremediği için hüngür hüngür ağladı.

Merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi\'nde oturan ve bir hastanede hizmetli olarak çalışan Mehmet Göçmez (32) ile ev kadını Aşkın Göçmez\'in (29) kızları Alya Dua Göçmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın katıldığı Yüreğir Serinevler Spor Salonu önündeki mitinge gitmek istedi. Fevziye Çelik İlkokulu\'nda anasınıfına giden Alya Dua Göçmez\'i annesi Aşkın Göçmez, yoğun kalabalık nedeniyle ezilme tehlikesine karşın, minik kızının bu isteğini geri çevirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı görebilmek için uzun süre annesini ikna etmeye çalışan Alya Dua, gözyaşı döktü. Anne Göçmez, bu anları cep telefonunun kamerasıyla kayda aldı. Görüntüde, küçük Alya\'nın Tayyip Erdoğan\'a gideceğim\" diye hüngür hüngür ağladığı görüldü.

TELEVİZYONLARDA HEP ERDOĞAN\'I İZLİYOR

Haberleri izleyen Alya Dua, televizyonda gördüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı öptü. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı görmeyi çok istediğini söyleyen Alya Dua, \"Tayyip dede için ağladım. Çünkü onu çok seviyorum. O bizi korudu. Televizyonda görebildim, yanına gidemedim. Çünkü annem ile anneannem beni göndermedi. Çünkü çok kalabalıktı. Göremeyince ağladım. Buraya gelmesini istiyorum. 3 tane bayrağımız var. Birini ona hediye edeceğim\" dedi.



FOTOĞRAFLI