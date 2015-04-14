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Spor

Cumhurbaşkanı'ndan Trabzon kaptanına: Senin göbekte işin yok, neden sağ bek oynamıyorsun?

'Bir cumhurbaşkanının futbolla bu kadar ilgili olması ilginç'

14 Nisan 2015 17:45

Bordo-mavili takımın Portekizli kaptanı Jose Bosingwa, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz gün Süper Lig'de yer alan takımların kaptanlarını kabulüne ilişkin ilginç bir ayrıntıya dikkati çekti. Bosingwa, Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü'ndeki kabulle ilgili olarak arkadaşlarına bilgi verirken, "Bir cumhurbaşkanının futbolla bu kadar ilgili olması ilginç. Hepimizle alakalı bilgisi var. Benim savunmanın sağında değil neden savunmanın göbeğinde oynadığımı merak etmiş. Bunu birçok futbolsever fark etmez" ifadelerini kulandı.

 

‘Benim torun da Trabzonsporlu’

 

Bosingwa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a kabulün ardından daha önce imzaladığı 3 numaralı formasını hediye etti. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Portekizli futbolcuya, "Benim torunum da Trabzonspor taraftarı. Bu forma onun için güzel bir hediye olacak" dediği belirtildi.

 

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