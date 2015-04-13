Erdoğan ve kaptanlar buluşmasında neler konuşuldu?

Süper Lig takımlarının kaptanlarıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, F.Bahçe’ye yönelik silahlı saldırı gibi olayların bir daha yaşanmaması için her tedbirin alınacağını belirterek faillerin mutlaka yakalanıp cezalandırılacağını söyledi. Erdoğan, ligin marka değerinin korunması için futbolcuların da üzerlerine düşeni yapması gerektiğini vurguladı.

Tüm Türkiye ve dünyada geniş yankı uyandıran Fenerbahçe kafilesine silahlı saldırı sonrası tek vücut olan futbol ailesi, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi.

Erdoğan, Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ önderliğindeki süper lig takımlarının kaptanlarıyla Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü’nde bir araya geldi. Toplantı, yaklaşık 1 buçuk saat sürdü.

Toplantının başında Tayyip Erdoğan, katılımcıların tek tek elini sıktı ve ayrı ayrı tüm kaptanların sorunlarını dinledi.

Göksel Gümüşdağ’a teşekkür

İlk konuşmayı yapan Erdoğan, Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği’ne teşekkür ederken, “Bu organizasyonu gerçekleştiren Göksel beye ayrıca teşekkür ediyor, ilk sözü de kendisine vermek istiyorum” dedi.

Gümüşdağ da, anlamlı bir beraberliğin sağlandığını belirterek, Erdoğan’a ilgisinden dolayı teşekkür etti. Ardından Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim birer konuşma yaparak, futbol dünyasının ortak hareket etmesinin önemine dikkat çektiler.

Rakipten birine sarılınca...

Daha sonra bütün takım kaptanları tek tek söz alarak, düşüncelerini dile getirdi.

Futbolcuların konuşmalarında şu ana fikrin öne çıktığı dikkat çekti:

“Biz zaten birbirimizle dostuz. Ama medyaya çok farklı yansımalar olabiliyor ve aramızda sorun varmış gibi görünüyor.”

Bu sırada bir takım kaptanının sözleri masada oldukça ilgi uyandırdı:

“Sahadaki arkadaşlığımızın dışarıda tam algılanmaması ciddi bir sorun. Mesela ben, maç sonu rakip takımdan bir arkadaşıma sarılıyorum ama kendi taraftarlarım buna tepki gösteriyor.”

‘Herkesin görevleri var’

Bu sözler üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Öyleyse siz birbirinize sarılmaya devam edin. İnadına birbirinize sarılın. Centilmenliği ve saygıyı her zaman ön planda tutun. Asla bundan taviz vermeyin” dedi.

Erdoğan daha sonra, Fenerbahçe kafilesine yönelik silahlı saldırı gibi olayların bir daha yaşanmaması için ciddi tedbirlerin alınacağını söyledi. Erdoğan, “Bu tarz olaylar kesinlikle önlenecek. Bu olayın faillerinin bulunması adına devlet, emniyet birimleri seferber olmuş durumda. Ve mutlaka bulunacaktır, cezaları verilecektir. Türk futbolunun marka değerinin artması adına hepimize düşen görevler var. Hepimiz bu görevleri yerine getirmek zorundayız” diye konuştu.

Yeni yasal düzenleme geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sona ererken, konuklarına futbol sezonu sona erdiğinde İstanbul’da Huber Köşkü’nde kendileriyle tekrar biraraya gelme arzusunda olduğunu söyledi. Erdoğan, kabul sonrasında, tek tek uğurladığı konutlarına buluşmanın anısına birer de kravat hediye etti.

‘Tüm futbolcular forma değiştirsin’

Toplantıda her maç sonrası sahadaki tüm futbolcuların birbiriyle forma değiştirmesi önerildi ve kabul gördü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kaptanların toplantısında çok çarpıcı bir öneri de ortaya atıldı ve kabul gördü.

Futbolcuların saha içindeki hareketlerinin tribünler tarafından nasıl algılandığı konuşulurken, “Her maçtan sonra sahadaki bütün oyuncular rakipleriyle formalarını değiştirsin” önerisi gündeme geldi.

‘Çok yararlı olur’

Toplantıdaki herkes bu öneriyi olumlu ve yerinde bulduğunu belirterek, önümüzdeki haftalarda uygulanmasında yarar olduğunu dile getirdi.

‘Taraftara güzel mesaj göndermeliyiz’

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu toplantı sonrası şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanımız, bu toplantıların devamının geleceğini söyledi. Bunların olması gerektiğini düşünüyorum. Saha dışında bizim taraftarlara örnek olmamız gerekiyor. Bizim saha dışında var olan arkadaşlığımız tabloyu iyi şekilde yönlendirecektir.”

Pozitif olmayı başarmalıyız

Trabzonspor adına toplantıya katılan Jose Bosingwa ise zirvenin önemine dikkat çekti. Portekizli futbolcu “Bizlerin de, saha içinde de saha dışında da davranışlarımızla daima pozitif mesaj vermeyi başarmamız” dedi.

Kaptanlar örnek olma sözü verdi

Toplantıda, şiddetin önlenmesi konusunda sahada nasıl davranılması gerektiği de konuşulurken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Prensip olarak hepinizin daha dikkatli davranması lazım” diye konuştu.

'Özen göstereceğiz'

Kaptanlar da, “Bundan sonra maçlarda, hareketlerimize dikkat edeceğiz. Herkese örnek olmamız gerekiyor. Tahrik edecek, gerginlik yaratacak açıklamalardan kaçınmalıyız. Bundan sonra bu konuya özen göstereceğiz. Daha güzel mesajlar verilmesi için çalışacağız. Futbolumuzun marka değeri için titiz olacağız” dediler.