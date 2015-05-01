Cumhurbaşkanı'ndan muhalefet partilerine: Bunlar desteksiz atıyor!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, muhalefet partilerinin seçim bildirgelerinde yer alan asgari ücret vaatlerine tepki göstererek, "Bunlar desteksiz atıyor, asgari ücretin ne olduğunun farkında değil" dedi.

"Ağrı’da, Kars’ta makineleri yıkıyorlar" diyen Erdoğan, "Yaptığın nedir? Asla ayrım yapmıyoruz, yapmıyorum. Hakkari’deki kardeşim neden karadan gelsin diyorum. Yok olmaz diyorlar. Kim diyor? Terörist… Bunlara sandıkta cevap vermek lazım" ifadesini kullandı.

1 Mayıs İşçi Bayramı münasebetiyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda değişik sektörlere mensup işçileri kabul eden Erdoğan'ın ilgili açıklamalarından satır başları şöyle:

‘Sen ne anlarsın tanktan’

Arka kapıdan gelenlerle görüşmeler yapıyorlar. Bunlar aynı bataklığın ürettiği hastalıklar. Dünyanın neresinde uzantıları varsa orada çalışıyorlar. Devletin tüm kurumlarının içine sızmış militanlarıyla çalışıyorlar. Seçimleri fırsata dönüştürmek için çalışma içindeler ama başaramayacaklar. Tek amaçları milletin önünü kesmek. Demokrasi ve ekonomide kazandığımız başarıları tehlikeye sokmayız. Çözüm sürecini başlatan siyasi irade olarak kararlılığımızdır.

Süleyman Şah Türbesi'nden hareket halindeki tank arıza yapmış. Kalkıyor terör destekli partinin vekili diyor ki biz kurtardık tankı. Yalan! Sen ne anlarsın tankı tamir edip, orduya teslim etmekten? Senin böyle bir derdin mi var?

‘Asgari ücretin farkında değiller’

Bizi hukuk üzerinden vurmak isteyenler de başarılı olamayacaklar. 1970’li yılları, 1990’lı yılları unutmadık. İnanın şaşıyorum bugünlerde. Cumhurbaşkanı olarak şimdi bugünlerde asgari ücret açık artırmaya çıkarıldı. Devletin belirlediği bir ücret var. Bir tanesi 1500, diğeri 1800, diğeri 5000 diyor. Eğer bu rekabete bakarsa, en fazla rakam söyleyen mi kazanacak. Bunlar asgari ücretin farkında değiller.

‘Siyasi lider belirleyemez’

1000 ile neyi garanti altına alır devlet? Sosyal güvencesini kontrol altına alıyor. Bu bir güvencedir, korumadır. İşveren daha fazla verecekse versin önü açık. Ama bir siyasi lider bunu belirleyemez. Ama maalesef bazı yerlerde güvence vermeden insan çalıştıranlar var. Doğu’da oluyor özellikle. Bunların hepsi de kitapsız, desteksiz atılan rakamlar.

Son bu maden olaylarından sonra çalışma saatlerini ele almamız lazım dedik. Ben dedim bunu 7 yapmamız lazım, 7,5'ta karar kıldılar. Emsalleriyle mukayese edilmeyecek bir noktadayız. Biz geldiğimizde 184 liraydı. Şimdi 1000 liraya çıktı. Asgari ücrette 5 kattan fazla artış var. Hastaneler rezillikti. Nerelerden nerelere geldik. Eskiden nasıldı bir düşünün. Şehir hastaneleri kuruyoruz şimdi. Bazı girişimlerim oldu. Bu şehir hastanesine girdiği zaman bütün problemlerini orada bitirip oradan çıkacak. Hastanenin dışında sedyenin üzerinde hasta taşınıyordu. Şimdi helikopter ambulansımız bile var. Sağlık sıradan bir olay değil. Sağlık olmasa neye yarar?

‘Marmaray'ı görünce batı dünyası şaşırıyor’

Biz çok zor şartlarda okuduk. Kitap bulamazdık. Buralardan geldik.

Ama şimdi birinci hamur kağıtla kitaplarını veriyoruz yavrularımızın.

Adalette, eğitimde, ulaşımda bu ülkede 79 senede 69 bin km yol yapıldı. 12 senede 17 bin km yol yapıldı. Marmaray’ı görünce batı dünyası şaşırıyor. Avrasya tüneli önümüzdeki hafta bitiyor. Üçüncü köprü bu yıl sonuna kadar yetişebilir, sonra da yüksek hızlı tren… Bunları 15 sene önce konuşsak inanır mıydınız? İman o kadar önemli bir şeydir ki tekeden bile süt çıkartır.

‘Bunlara sandıkta cevap vermek lazım’

Geldiğimizde 26 havalimanı vardı, şimdi 53 oldu. Biz yapıyoruz onları yıkıyor. Ağrı’da, Kars’ta makineleri yıkıyorlar. Yaptığın nedir? Asla ayrım yapmıyoruz, yapmıyorum. Hakkari’deki kardeşim neden karadan gelsin diyorum. Yok olmaz diyorlar. Kim diyor? Terörist… Bunlara sandıkta cevap vermek lazım… Hakkari Havalimanı’nı açacağız…

Bunların engellemelerine rağmen Türkiye’nin bir geleceği var