Cumhurbaşkanı'ndan kampanyaya mektup

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Türkiye Okuyor" kampanyası kapsamında Antalya'da yapılan başarılı çalışmalardan dolayı Vali Alaaddin Yüksel'e teşekkür mektubu gönderdi.



Antalya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Gül'ün Vali Yüksel'e gönderdiği mektupta, "Türkiye Okuyor kampanyasının yürütülmesinde gösterdiğiniz üstün gayret ve örnek sayılabilecek nitelikteki uygulamalarınız için size ve şahsınızda kampanyanın başarıya ulaşmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim" dediği kaydedildi.



Antalya'da Türkiye Okuyor kampanyası kapsamında 8 Eylül 2008-1 Mart 2009 tarihlerinde halk eğitim merkezlerince birinci ve ikinci kademe 586 okuma yazma kursu açıldığı, bu kurslara bin 39 erkek, 4 bin 323 kadın olmak üzere toplam 5 bin 362 kursiyerin katıldığı bildirildi.



Kurslara katılanlardan 742 erkek, 2 bin 43 kadın olmak üzere toplam 2 bin 785 kişiye kurs sertifikası verildiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:



"2003-2008 yıllarında Antalya'da açılan 2 bin 421 okuma yazma kursunda 9 bin 197 erkek, 26 bin 631 kadın olmak üzere toplam 35 bin 828 vatandaşımıza sertifika verildi. 127 bilgisayar okuryazarlığı kursu açılarak bin 446 kadın, 696 erkek olmak üzere toplam 2 bin 142 vatandaşımızın bu kurslara devam etmesi sağlandı. Halk eğitim merkezlerimizce yetişkinlere yönelik açılan kurslara devam eden kursiyerlere de her gün en az 15 dakika kitap okutuldu, en çok kitap okuyan yetişkinler kitap hediye edilerek ödüllendirildi. Öğrencilerin ev adreslerine

yarıyıl ve yaz tatillerinde posta yoluyla 3 bin kitap gönderildi."



Cumhurbaşkanı Gül’ün mektubu



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Vali Yüksel'e gönderdiği teşekkür mektubunda şunları kaydetti:



"Himayelerimizde, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Bilişim Derneğinin iş birliğinde kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların da katılımıyla Ocak 2008 tarihinde başlatılan Türkiye Okuyor kampanyası, ülkemiz genelinde geniş kitlelerce kabul görerek devam etmektedir.



Toplumumuzun her kesimine okuma alışkanlığının kazandırılması, bu alışkanlığın geliştirilmesi ve hızla yaygınlaşan bilgisayar kullanımının daha verimli hale getirilmesi hedefleri ile yola çıkılan bu kampanya çerçevesinde bugüne kadar yapılan çalışmalardan büyük bir memnuniyet duymaktayım.



Türkiye Okuyor kampanyası sayesinde ülkemizin bilgi toplumuna geçiş çalışmaları açısından büyük önem arz eden bilgisayar kullanımının yaygınlaştırılacağına ve bu vesile ile de çocuklarımızın bilgiye daha hızlı ve rahat ulaşacaklarına olan inancım tamdır. Çocuklarımızın ve gençlerimizin bundan sonraki hayatlarında da bu bilgileri kullanacaklarına ve elde ettikleri bu bilgileri gelecek kuşaklara aktaracaklarına dair tereddüdüm bulunmamaktadır.



Bu gelişmeler ışığında, adı geçen kampanyanın aynı kararlılık ve duyarlılıkla devam ettirilmesi hususunun altını çizerken Türkiye Okuyor kampanyasının yürütülmesinde gösterdiğiniz üstün gayret ve örnek sayılabilecek nitelikteki uygulamalarınız için size ve şahsınızda kampanyanın başarıya ulaşmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim."

