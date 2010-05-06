Cumhurbaşkanı'ndan Anayasa yorumu

T24 -

'Meclis'teki tartışmaları siz nasıl izliyorsanız bende öyle izliyorum'

'Türkiye Cumhuriyeti asla teröre boyun eğmez'

Eskişehir Valiliği'nden ayrılırken gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Gül, ''Anayasa değişikliğinin referanduma gidecek gibi göründüğünün'' ifade edilmesi üzerine, ''Meclis'ten geçsin, nasıl geçecek, ne olacak, gelsin o zaman düşüneceğiz. Şimdiden bir şey söyleyemem bu işler için. Otomatik hiçbir şey yok'' dedi.Onay süreciyle ilgili tartışmalar hatırlatılarak, ''değişikliği parça parça mı bütünüyle mi referanduma götüreceğinin'' sorulması üzerine Gül, ''Hepsinin kuralları var. Dolayısıyla Meclis süreci bitsin ondan sonra bana gelecek. Bana nasıl gelecek, bütün bunlara tabii bakacağız. O zaman değerlendirip, kararımı vereceğim. Şimdiden birşey söylemek mümkün değil'' diye konuştu.Her şeyin kurallar çerçevesinde olacağını ifade eden Gül, mevcut Anayasa'da anayasa değişikliği, kanunların yapılması ve referandumun şartlarıyla ilgili kurallar olduğunu hatırlattı. Gül, ''Bütün bu süreç tamamlanıp bana eğer gelirse, bana gelmeyebilir de biliyorsunuz, bana geldiğinde ben o zaman değerlendireceğim tabii ki'' dedi.''Anayasa değişikliği teklifinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu'ndaki tartışmaları nasıl değerlendirdiğine'' ilişkin Gül, ''Herkes daha sakin olmalı, konuşma üslubuna dikkat etmeli'' dedi.''Anayasa değişikliği teklifindeki, siyasi partilerin kapatılmasıyla ilgili 8. maddenin reddedilmesiyle'' konusundaki soru üzerine Gül, ''Parlamentonun kararına ne diyebilirim? Saygıyla karşılamak gerekir'' diye konuştu.CHP'nin, Anayasa değişikliğiyle ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'ne başvurma kararı aldığının anımsatılması üzerine, Gül şöyle konuştu:''Herkesin hakkını kullanma hakkı var. Öyle söyleyelim artık. Dolayısıyla bir şey söyleyemeyiz. Türkiye bir hukuk devleti olduğuna göre kimin nasıl hareket edeceği, ne yapabileceği, ne olacağı bütün bunlar belli. Dolayısıyla önemli olan bir hukuk ülkesinde, hukukun hâkim olduğu bir ülkede, hukuk da değiştirilirken yine o ilkeler çerçevesi içerisinde yapılmasıdır. O yapılıyor.''Gül, ''Çalışmaların başından beri Genel Kurul'da yaşanan tartışmaları nasıl izliyorsunuz?'' sorusunu ise ''Siz nasıl izliyorsanız ben de öyle izliyorum tabii ki'' diye yanıtladı.Yunanistan'da yaşanan olaylarla ilgili soruyu da yanıtlayan Gül, komşu ülke Yunanistan'da yaşananların dikkatle takip edildiğini ve bunların üzücü olduğunu söyledi.Gül, bahar aylarında ve yaz döneminde terör örgütlerinin inlerinden çıkıp terör faaliyetlerinde daha cesaretli davrandıklarını söyleyerek, ''Geçmişe baktığımızda en çok teyakkuzda olmamız ve en çok tedbir almamız gereken dönemdir'' dedi.Terörle mücadeleden vazgeçmenin söz konusu olmadığını vurgulayan Gül, ''Türkiye Cumhuriyeti devleti asla teröre boyun eğmez. Silahla hiç kimsenin varacağı bir yer yoktur. Bunu herkesin bilmesi lazım'' diye konuştu.