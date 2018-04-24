Cumhurbaşkanı'ndan Abdullah Gül yorumu: 5 Mayıs'ta meydanda kimlerin olacağını göreceğiz...

Selefi Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanı adayı olmasına yönelik soruları bir kez daha yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu konuyla ilgili bir problemi olmadığını belirterek, “5 Mayıs’ta meydanda kimlerin olacağını göreceğiz” dedi.

TBMM’deki grup toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün erken seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına dair soruya, "Benim hiç öyle bir problemim, öyle bir derdim yok. 5 Mayıs’ta meydanda kimlerin olacağı; hepsi çıkacak. Dolayısıyla biz de çıkanları göreceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. Biz her şeyimizi, senaryomuzu vesaire, kendimize göre belirleriz, karşımızdakiler kendilerini bize göre ayarlasın" ifadesini kullandı.

Erdoğan, eski Başbakan ve AKP Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu ile 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün dün (23 Nisan 2018) gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin sorulara da, "Bilmiyorum" yanıtını verdi.

CHP'den 15 milletvekilinin istifa ederek İyi Parti'ye geçmesine ilişkin olarak da konuşan Cumhurbaşkanı, "Gidip o tarafta oturmadılar. Madem İyi Parti'ye geçtiler niye oturmuyorlar?" sorusunu tekrarladı.