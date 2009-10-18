Cumhurbaşkanı'ndan ABD Başkanı'na telefon

ABD Başkanı ile Cumhurbaşkanı Gül’ün, Türkiye-Ermenistan ilişkileri, Afganistan ve Kıbrıs sorunu gibi konuları konuştukları kaydedildi.



Anadolu Ajansı'nın haberidne Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, bugün (18.10.09) ABD Başkanı Barack Obama ile bir telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.



Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, görüşmede ABD'nin "kilit müttefiki Türkiye ile yürüttüğü geniş stratejik diyaloğu yansıtan bir dizi konunun ele alındığı" belirtildi.



Açıklamaya göre, Obama ve Gül, görüşmede Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi konusundaki tarihi ilerleme ve bu önemli çabada ivmenin korunmasının önemi üzerinde durdular.



Afganistan'daki durumun gözden geçirildiği görüşmede Obama, Türkiye'nin Afganistan'a yönelik katkılarına duyduğu minnettarlığını dile getirirken, taraflar bu konuda birlikte çalışmayı sürdürme yönünde görüş birliğine vardılar.



Görüşmede liderler, Kıbrıs sorununun çözümü ve Bosna Hersek'in istikrarının teşvik edilmesine duyulan ihtiyacı da ele aldılar.



Açıklamada, Gül ve Obama'nın bu ve küresel güvenlik gündemine dair diğer önemli konularda sürekli istişare içinde olmanın önemini dile getirdikleri belirtildi.