Hızla takipçi kaybeden Cumhurbaşkanı'na Twitter'da 'yumurta hesap' takviyesi

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, kamuoyunda büyük tartışmalara yol açan internet yasasını onaylamasına tepkiler sürüyor. İnternet yasasına tepki gösterenler Twitter'da Gül'ü takip etmeyi bıraktı. Bir günde 120 bin takipçi kaybeden Cumhurbaşkanı Gül’ün hesabı 'yumurta' diye tabir edilen hesaplarla arttırılmaya çalışılıyor.

Cumhurbaşkanı Gül, Macaristan ziyaretinden döner dönmez çok tepki çeken internet yasasını şartlı onayladı. Gül, yasayı onayladığını resmi Twitter hesabından: 'Macaristan'dan döner dönmez önümdeki yasayı onayladım' diyerek duyurdu.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yasayı onaylamasının ardından Twitter'da Cumhurbaşkanı'nın takipçi sayısında düşüş yaşanmaya başladı. Yasayı onaylamadan 4 milyon 390 bin takipçisi bulunan Gül’ün takipçi sayısı tepkilerden sonra 4 milyon 270 bine kadar düştü.

Takipçi sayısının azalmasının ardından ilginç bir durum yaşanmaya başladı. Twitter'da 'yumurta' olarak tabir edilen hesaplarla Cumhurbaşkanı Gül'ün düşen takipçi sayısı arttırılmaya çalışıldı. Yeni hesaplardan hiç tweet atılmaması dikkat çekiyor. Ayrıca yumurta hesapların takipçi sayısı ya yok denecek kadar az ya da hiç yok.

Cumhurbaşkanı'nın takipçi sayısını artırma çabaları Twitter ve sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.