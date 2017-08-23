Cumhurbaşkanı'na suikast timi davasına Muğla'da devam ediliyor (2)

HEYET OY BİRLİĞİYLE REDDETTİ

Sanık Gökhan Güçlü\'nün mahkeme başkanının tarafsızlığını yitirdiği iddiasıyla reddi hakim talebini değerlendiren mahkeme heyeti, bunu oy birliğiyle reddetti. Kararı açıklayan Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, \"Mahkeme başkanına yönelik reddi hakim dilekçesinde belirtilen hususların yerinde olmadığı ve red talebinin açıkça yargılamayı uzatma amacına yönelik olduğu anlaşıldığından reddedildi\" dedi. Duruşmaların uzun sürdüğüne ve farklı yöndeki eleştirilere de yanıt veren Baştoğ, \"Sanığın ifadesi kesilmesin diye savunma bölünmesin diye uzattık. Bundan sonra makul sürede bitirmeye çalışacağız. Makul süre ne olur bilmiyorum. Biz de etten kemikten yapılmışız ama duruşmayı sağlıklı yapıyoruz. Dün dışarı çıkardığımız sanıklar, savunma hakkının dışına çıktı. Savunma yerine şov yaptı. Biz de uyardık, savunma yapmadıkları için gerekli disiplin kuralları uygulandı. Burası şov ya da gösteri salonu değil. Burada savunma yapılıyor. Savunmaya herkes tahammül ediyor. Delil değerlendirmesi olmadığı halde sanıklar delil değerlendiriyor. Bazı sanıklar çocukluklarını anlatıyor. Savunma haklarını kısıtlamıyoruz, dinliyoruz ama savunma hakları başka insanlarla dalga geçmeye, hakaret etmeye, mahkemeyle dalga geçmeye izin vermeyiz. Doğal olarak bizde müdahale ediyoruz. Savunmanızı yaparsanız saygı gösteriyoruz. Savunmanın dışına çıkarsanız biz de müdahale ederiz\" dedi.

