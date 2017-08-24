Cumhurbaşkanına suikast sanığı: Silah arkadaşlarıma hakkımı helal etmiyorum (3)

ÜZERİNDEN FETHULLAH GÜLEN DUASI ÇIKAN DARBECİYE HAKİMDEN AYAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Marmaris\'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1\'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 43\'ü tutuklu 47 kişinin Muğla 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanmasına aradan sonra devam edildi. Duruşmada suikast timini taşıyan helikopterdeki makinalı tüfeği kullanıp polisleri tarayan ve üzerinden Fethullah Gülen\'i simgeleyen \'FG\' duaları çıkan SAT timinde görevli Yüzbaşı Haldun Gülmez, savunmasını yaptı. Marmaris\'teki görevi vatan için yaptığını düşündüğünü söyleyen Haldun Gülmez, \"Ben vatan için yapıyordum. Hastaneye bir geldim. Bin türlü muamele. Yapanlar kim hesapta polis. Bana da sen nasıl askersin diyebilirler\" dedi.

BASAR İSTİFAMIZI GİDERİZ

Savunmasını terörist rolünü kabul etmemek için hazırladığını da anlatan Haldun Gülmez, mahkemeye yönelik eleştirilerde bulununca Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ araya girdi ve \"Baştan beri her aşamada hukuk içerisindeydik. Hukuk içerisinde kalacağız. Baskı görmedik, baskı içinde kalırsak istifamızı basar gideriz. Yanlış bulduğumuz şeylere de müdahale ettik. Bazı sanıkların sözlerine müdahale ettik. Bazı kişilere aşağılayıcı sözler kullanınca. Size de aşağılayıcı sözler söylenince sözü geri aldırdık. Hukuk içerisinde kaldık. Hukuk içerisinde kalmaya devam edeceğiz tereddüdünüz olmasın. Reddi hakim talebinde bulunacaksan dilekçenle başvur gereğini düşünürüz. Esas hakkındaki savunmanı yap. Karardan önceki son savunma artık, usul hatası yaptığımı, art niyetli olduğumu düşünüyorsanız en azından reddi hakim yapabilirsiniz\" dedi.

Bunun üzerine örgüt suçlamasıyla ilgili konuşan Haldun Gülmez, \"Başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerinin Allah belasını versin. Bu örgütleri destekleyen, taşeronların, devletin imkanlarını verenlerin Allah belasını versin. Ben FETÖ\'cü değilim. Araştırılmamış hiçbir şey kalmamasına rağmen değilim. Bu adamdan terör örgütü çıkarmaya çalışıyorlar. \'ByLock kaydı var\', deniyor. Telefon numarası, TC numaram, adım soy ismim bir de tespit tarihi var. Neyi ifade ediyor bende anlamadım\" dedi.

HAKİMDEN DARBECİ YÜZBAŞI\'NA SERT YANIT

Cezaevinde olumsuz koşullarda ve baskı altında bulunduklarını ileri süren Haldun Gülmez, müşaade altındaki bir mahkumun intihar ettiğini, görevliler hakkında soruşturma dahi açılmadığını iddia etti. Duruşmayı takip eden Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yaşar, \"nerden biliyorsun\" yanıtını verdi. Haldun Gülmez\'in mahkemeye yönelik eleştirilerde bulunması üzerine bu kez Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, sert yanıt verdi. Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, \"Savunma için buradasın. Bizi itham ediyorsun. Sanıksın haddini bileceksin. Gördüğümüz her yanlışa müdahale ettik. Bazı sanıklar, tanığı, savcıyı, müşteki avukatlarını, başkanı itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Söylemediğim şeyleri. Söylemiş gibi anlatıyorsun. Kendini bizi sorguya çekme pozisyonunda görüyorsun. Bunu yapamazsını sen sanıksın. Aynı sözleri ısıtıp ısıtıp önümüze getiriyorsunuz. Müşteki avukatlarıyla yemek yediğim bile söylendi. Öyle bir şey olmadı. Bu gibi olaylarla bizi itibarsızlaştırmaya çalışıyorsunuz. Olmayan şeyleri söylüyor ve bunda direniyorsunuz. Sen sadece savunmanı yap\" dedi.

Sanık Haldun Gülmez, çelişkili bilirkişi, otopsi, radar kayıtları raporları bulunduğunu, mahkemede tartışılması gerektiğini öne sürdü. Mahkeme Başkanı bir kez daha araya girip \"Çelişki sana göre var. Biz farklı delillere de bakıyoruz\" dedi. Üzerinde Fethullah Gülen dualarının çıkmasına yönelik iddialara yanıt vermek yerine bunların elde ediliş şekillerinin kanuna aykırı olduğunu ileri süren Haldun Gülmez\'e bu kez de Cumhuriyet Savcısı Ali Cenk Düzgün yanıt verip \"İşine gelmediği için görmüyorsun\" dedi. Darbeci sanık Haldun Gülmez, cumhuriyet savcısının lehlerine olan delilleri görmediğini de iddia etti. Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, \"Orada o kanunda verilen kararla ilgili der. Ama biz daha kararımızı vermedik. Doğmamış çocuğa don biçiyorsun\" dedi. Haldun Gülmez\'in savunmasının uzun sürmesi üzerine Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, duruşmayı yarına erteledi.

Taylan YILDIRIM – Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

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