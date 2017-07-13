'Cumhurbaşkanı'na suikast' duruşmasına 'Hero' tişörtüyle gelen cuntacı subay salondan atıldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi davasında sanıklardan birinin üzerinde "kahraman" anlamına gelen "hero" yazılı tişört giymesi gerginliğe neden oldu.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 3'ü firari 47 sanığın yargılandığı duruşmada, söz verilen tanıklardan SAT Komutanlığı’nda görevli Albay Mustafa Turan Ecevit, suikast timinde yer alan 3 SAT komandosundan sadece birinin kendi emrinde olduğunu söyledi.

Emrindeki askere suikast yönünde bir emir vermediğini öne süren Ecevit, sanıklardan Özay Gödel'in kendisi hakkındaki iddialarını kabul etm nerede oldukediğini söyledi.

Sabaha karşı 03:51'de Gödel'i aradığını, askerlikle alakalı olmayan şekilde kabaca "Alo" diyerek telefonu kapattığını aktaran Ecevit, "Bu sadece 11 saniyelik bir görüşmeydi. Telefon kayıtlarım incelenebilir" dedi.



Sanıklardan Gökhan Güçlü'nün tişörtünün üzerinde "Hero: Heroes are immortal (Kahramanlar ölümsüzdür) ifadesi yer aldı.

"Burada kahraman yok"

Tanığın ifadesi devam ederken söz alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlarından Mustafa Doğan İnal, sanıklardan MAK timinden eski astsubay üstçavuş olan Gökhan Güçlü'nün ayağa kalkmasını istedi. Güçlü'nün "kahraman" anlamına gelen İngilizce "hero" yazılı tişört giydiği görüldü.

Bunun üzerine söz alan İnal, "Sanıklardan Gökhan Güçlü, üzerinde 'hero' yani 'kahraman' yazan tişörtle mahkeme salonuna gelmiş. Burada kahraman yok. Burada devlete meydan okuma var" diyerek tişörtün çıkartılmasını talep etti.

Duruşmaya ara verildi

Taraf avukatları arasında tartışma yaşandı. Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, duruşmaya ara vererek salonun boşaltılmasını istedi.

Uzaklaştırma talebi

Verilen aranın ardından söz alan davanın savcısı, sanığın tişörtündeki belirgin yazının verdiği mesaj itibarıyla duruşma disiplininin bozulmasına neden olduğu görüldüğünden, söz konusu kıyafetinin değiştirilmesini, aksi halde duruşmadan uzaklaştırılmasını talep ettiklerini bildirdi.

Ara kararını açıklayan Mahkeme Başkanı Baştoğ, "tartışmalara ve duruşma ortamının bozulmasına yol açması" nedeniyle sanığın üzerindeki tişörtün değiştirilerek ardından salona getirilmesine oy birliğiyle karar verildiğini açıkladı.

Cezaevine geri gönderildi

Kararın ardından sanıklar ve müşteki avukatları arasında sert bir tartışma yaşandı. Sanık Güçlü, duruşmaya katılmak istemediğini belirtince cezaevine geri gönderildi.

Gerginlik devam edince duruşmaya yeniden ara verildi.