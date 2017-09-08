Cumhurbaşkanı'na suikast davasının sanık binbaşısı: Korumaların otelin güvenlik kamerasının fişini çekmesi tesadüf olamaz

15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele saldırı düzenlemekle suçlanan sanıkların yargılanması Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürüyor. Görülen davanın duruşmasında, koruma polisi Mehmet Çetin'i şehit ettiği ileri sürülen, eski Binbaşı Şükrü Seymen, esasa ilişkin savunma yaptı.

Sanık Seymen savunmasında, Erdoğan'ın kaldığı otelin güvenlik kamerası kayıtlarının kesildiğini öne sürerek "Korumaların otelin güvenlik kamerasının fişini çekmesi tesadüf olamaz. Devlet devletse, benim suçsuz olduğumu ispatlamak zorunda. Cumhurbaşkanın otelde olduğuna dair ortada bir görüntü yok. Polisle çatışmaya giren kimliği meçhul kişiler kimlerdir?" dedi.

Sanık Seymen, "15 Temmuz Darbe Araştırma Komisyonu'nun raporunda Marmaris'e bizden önce başka grubun geldiği, çatışma çıktığı ve zayiat verildiği ortadır. Görgü tanıklarının verdikleri ifadeler de raporu doğruluyor. Hür irademizle ifade vermemize rağmen, iddia makamı ilk ifadeleri dikkat ediyor. Bu ifadelerin döve döve alınmadığını nereden bilebileceksiniz? Polisleri kimin şehit ettiği ortadadır. 50'ye yakın tanık, sis bombası, gaz maskesi kullandığını söylüyor. Bizde bunların hiçbiri mevcut değildi. Aleyhimize hiçbir delil sunamayan iddia makamının 50'ye yakın ifadeyi görmezden gelmesi manidardır" dedi.

Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ sanık Seymen'e, "Nereden biliyorsun görmezden geldiğimizi. Kimseyi suçlayamazsın. Seni düzgün konuşmaya davet ediyorum" dedi.

Sanık Seymen, "Delil karatma şüphesiyle tutuklu bulunan sanıklar, bana 'Delil getirin' diye yalvarıyor. Komedi gibi bir şey. Korumaların otelin güvenlik kamerasının fişini çekmesi tesadüf olamaz. Devlet devletse, benim suçsuz olduğumu ispatlamak zorunda. Cumhurbaşkanın otelde olduğuna dair ortada bir görüntü yok. Polisle çatışmaya giren kimliği meçhul kişiler kimlerdir? Bu dava ahirette görülecek. Hakkımı helal etmiyorum. Allah'a havale ediyorum. Sizin vereceğiniz karar sizi kurtarır. Ancak bizim burada yargılanmamızı sağlayanlar ile hesabımızı ahirette göreceğiz" dedi.

Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, "Konuyu farklı yerlere çekme. Bütün hesapların görüleceği yer ahiret. Davamızla bunun ilgisi yok. Esas hakkında savunmanı yap" dedi.

