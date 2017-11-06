Cumhurbaşkanı'na suikast davasında yargılanan eski Tuğgeneral Sönmezateş: Gerçekleri söyledikçe başıma bir şeyler geliyor

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişinin yargılandığı davada, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a suikast girişimini planladığı öne sürülen "Yurtta Sulh Konseyi" üyesi sanık eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş savunma yaptı. Sönmezateş, kendisine yöneltilecek soruları cevaplamayacağını, gerçekleri söyledikçe başına bir şeyler geldiğini öne sürdü.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda yapılan duruşmaya sanıklar, avukatları, müştekiler ile gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast davasında yargılandığını ve ceza aldığını hatırlatan Sönmezateş, Genelkurmay çatı davasıyla bu davada da benzer suçlardan yargılandığını söyledi.

Ailelerinin, çocuklarının da sıkıntılar yaşadığını, siyasi partilerin, insan hakları derneklerinin bunlara sessiz kaldığını söyleyen Sönmezateş, "Türk solu çok kötü bir sınav veriyor." ifadesini kullandı.

Bir müştekinin "Darbenin sağ-sol ile ne ilgisi var?" demesi üzerine sanıklar müştekilere tepki gösterdi. Gerginlik yaşanması üzerine sanıklarla müştekilerden bazıları salondan çıkarıldı.

Verdiği emirleri kabul etmedi

İstanbul'a giderek, komutanları derdest eden ekibin başında bulunan eski binbaşı Gökhan Maldar ve diğer sanıklara emri kendisinin verdiğini kabul etmeyen Sönmezateş, Konya'dan kaç helikopter kalktığını, pilotlarının kim olduğunu, MAK ekibinin kimlerden oluştuğunu, bu ekibin sonradan neden Akıncı'ya gittiğini bilmediğini iddia etti.

Darbe girişimi gecesi, Akıncı Üssü'nde bulunan ve olay tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığında Kurmay Yarbay olarak görev yapan Olgun Acuce'ye ise kendisinin emir verdiğini ve Akıncı'ya gitmesini istediğini anlatan Sönmezateş, verdiği emirde darbeden söz etmediğini, çünkü darbeden haberinin olmadığını öne sürdü.

Eski istihbarat yüzbaşı Ali Pehlivan'ın ifadesini okuyunca nutkunun tutulduğunu ifade eden Sönmezateş, coğrafi analiz sisteminden alınan koordinatların sorumluluğunu kabul etmediğini söyledi.

FETÖ üyesi olmadığını savunan Sönmezateş, başka bir tarikatla da bağının bulunmadığını ileri sürdü.

"İki polisi adamlarım vurmadı"

Darbe girişimi gecesi Akın Öztürk dahil hiç kimseden emir almadığını iddia eden Sönmezateş, Marmaris’te bulundukları sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saatler önce otelinden ayrıldığını öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otelin çevresinde çıkan çatışmada iki polisin şehit olduğunu anımsatan Sönmezateş, bu iki polisi adamlarının vurduğunu düşünmediğini, balistik olarak vurmalarının mümkün olmadığını söyledi.

Tartışma yaşandı

Sönmezateş, suçlandıkları konularla ilgili bilgilere ulaşmakta zorluk çektiklerini iddia etti.

Sönmezateş, kendisine yöneltilecek soruları cevaplamayacağını, gerçekleri söyledikçe başına bir şeyler geldiğini öne sürdü.

Öte yandan, duruşmada, savunmasına itiraz eden dinleyicilerle Sönmezateş arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Mahkeme Başkanı Selfet Giray, Sönmezateş'i izleyicilerle polemiğe girmemesi konusunda uyardı. Tartışma sırasında Mahkeme Başkanı Giray, bazı sanıkların ve izleyicilerin salondan çıkarılmasını istedi.