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Cumhurbaşkanına seslendi: Reis selfi istiyoruz

       Özgür ALTUNCU - İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI  Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen Uluslararası Ombudsmanlık Toplantısı'na katıldı Konuşmasını tamamlayan Erdoğan salondan ayrılırken kapıda toplanan katılımcılar

25 Eylül 2017 17:38

 

 

 

 Özgür ALTUNCU - İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI
 Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş\'ta bir otelde düzenlenen Uluslararası Ombudsmanlık Toplantısı\'na katıldı
Konuşmasını tamamlayan Erdoğan salondan ayrılırken kapıda toplanan katılımcılar akıllı telefonlarını çıkarıp Cumhurbaşkanıyla fotoğraf çektirmek istedi. İçlerinden biri \"Reis selfi çektirmek istiyorum\" diyerek Cumhurbaşkanını yanlarına çağırdı. 
Kabalalığa yaklaşan Erdoğan fotoğraf ricalarını geri çevirmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan otelden ayrılıp Yıldız Sarayı içindeki Mabeyn Köşkü\'ne geçti.

(FOTOĞRAF)

 

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