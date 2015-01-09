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Yeni Asır yazarı: Cumhurbaşkanına rüşvet aldı diyen puşt oğlu puşttur!

Yeni Asır gazetesi yazarı Hüseyin Kocabıyık, twitter sayfasında Halk TV'de Nedim Şener, Haluk Koç, Aykut Erdoğdu ve Uğur Dündar'a 'puşt' dedi

09 Ocak 2015 18:32

Yeni Asır gazetesi yazarı Hüseyin Kocabıyık, kişisel twitter sayfasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştirilere, "Cumhurbaşkanına rüşvet aldı diyen puşt oğlu puşttur" diye yazdı.

Yeni Asır gazetesi yazarı Kocabıyık, Uğur Dündar yönetiminde Halk TV’de yayınlanan ve gazeteci Nedim Şener, CHP Parti Sözcüsü Haluk Koç ve CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun konuk olduğu Halk Arenası programında yolsuzluklar konuşulurken “Halk TV adlı kanalda 4 tane puşt Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na hakaret ediyor” diye tweet attı.

Hüseyin Kocabıyık daha sonra ise, "Cumhurbaşkanına rüşvet aldı diyen puşt oğlu puşttur" diye yazdı.

Yeni Asır yazarı Kocabıyık şu tweet'leri attı: 

- Cumhurbaşkanına rüşvet aldı diyen puşt oğlu puşttur.

- Bakın beyler tekrar anlatayım: Cumhurbaşkanımıza hakaret etmek Türk milletine hakaret etmektir.

- Cumhurbaşkanımıza hakaret etmek ülkemizi bölmektir!

- Cumhurbaşkanımıza hakaret etmek kanı bozukluktur!

- Cumhurbaşkanımıza hakaret etmek tarihimize küfretmektir!

- Cumhurbaşkanımıza küfretmek devletimize ve milletimiz isyandır!

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