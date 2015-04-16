Cumhurbaşkanı'na örtülü ödenek AYM'ye taşındı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Cumhurbaşkanına örtülü ödenek kullanma konusunda yetki veren düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşıdı. Hamzaçebi, başvursunun ardından “Dünkü Resmi Gazete’de yayınlanan ve yürürlüğe giren Torba Yasa’nın örtülü ödenek düzenlemesi hakkında yürütmenin durdurulması talebiyle biraz önce AYM’ye iptal davası açtık" diye konuştu. Hamzeçebi'nin açıklamaları şöyle:

“Cumhurbaşkanına örtülü ödenek kullanma konusunda yetki veren düzenleme son derece önemli bir düzenlemedir. Bunun bütün toplum tarafından iyi değerlendirilmesi gerekir.

“Abdullah Gül de dahil olmak üzere hiçbir cumhurbaşkanına örtülü ödenek kullanma yetkisi verilmemiştir. Buna anayasal sistemimiz izin vermemektedir. Ayrıca bugüne kadarki cumhurbaşkanları da böyle bir ihtiyaç duymamışlardır.

“Siyasi sorumluğu olmayan cumhurbaşkanının örtülü ödenek kullanma yoluyla hükümet politikası alanına girmesi, burada yetki sahibi olması ve aynı zamanda kullanmış olduğu bu yetkinin parlamento tarafından denetlenemeyecek olması anayasamıza çok açık bir aykırılık oluşturmaktadır. Hiç kimse kaynağını anayasadan almayan bir yetki kullanamaz.”

Muhalefet karşı çıkarken AKP desteklemişti

Meclis’teki torba yasa görüşmeleri sırasında cumhurbaşkanına örtülü ödenek verilmesine olanak sağlayan madde 27 Mart’ta kabul edilmişti.

İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk’ün verdiği, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu’nun “örtülü ödenek” maddesinde değişiklik öngören önergenin gerekçesinde “Kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmetleri, devletin milli güvenliği ve yüksek menfaatleri ile devlet itibarının gerekleri, siyasi, sosyal ve kültürel amaçlar ile olağanüstü hizmetlerle ilgili devlet icapları için kullanılmak üzere Cumhurbaşkanlığı bütçesine de örtülü ödenek konulması” ifadelerine yer verilmişti.

CHP’li Hamzaçebi, o dönem yaptığı açıklamada cumhurbaşkanına verilecek örtülü ödeneğin kimse tarafından denetlenemeyeceğini ve cumhurbaşkanının kimseye hesap vermeyeceğini söylemişti.

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural ise bunu “anayasal darbe” olarak yorumlarken Anayasa gereğince Cumhurbaşkanı'na tanınan görevler içinde istihbarat yapmanın olmadığını belirtmişti.

AKP Grup Başkanvekili Ahmet Aydın ise Cumhurbaşkanının devletin milli egemenliğinden sorumlu olduğunu söylerken “Devletin başı olması sıfatıyla, aynı zamanda bu ülkenin başkomutanı sıfatıyla kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmetleri, yine devletin milli güvenliği ve yüksek menfaatleriyle devlet itibarının gerekleri, siyasi, sosyal ve kültürel amaçlar ve olağanüstü hizmetlerle ilgili devlet icapları için kullanılmak üzere Cumhurbaşkanlığı bütçesine de bu ödeneğin konulması gerekli durumdadır " demişti.