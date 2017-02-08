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Yaşam

"Cumhurbaşkanı'na hakaret"ten yargılanan Kani Beko hakkındaki dava düştü

Davada Beko ile birlikte kapatılan Zaman gazetesinin eski Yazı İşleri Müdürü Harun Reşit Çümen de açıklamayı haberleştirdiği gerekçesiyle yargılanıyordu

08 Şubat 2017 00:52

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Kani Beko’nun Suruç'ta yaşanan bombalı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği” iddiasıyla açılan ve Beko ile birlikte açıklamayı haberleştiren Zaman gazetesinin eski Yazı İşleri Müdürü Harun Reşit Çümen’in de yargılandığı dava düştü.

Beko ve Çümen hakkında 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istenen dava Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada, Beko ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın avukatı Murat İlvan, sanıklardan Harun Reşit Çümen hakkında şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, Çümen'in cezalandırılmasını talep etti. 

Duruşmada konuşan Beko, "Söz konusu beyanlarım hakaret etme kasıt ve iradesi ile sarf edilmiş olmadığından, unsurları itibarıyla oluşmayan suçtan beraatımı istiyorum" dedi. 

Hakim Aşkın Kocamanoğlu, Beko ve Çümen hakkında açılan kamu davasının "Soruşturma veya kovuşturma şartının gerçekleşemeyeceğinden" düşürülmesine karar verdi

 

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