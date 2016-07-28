Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklandı, evinden kalaşnikof çıktı

Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanan Yeşil Iğdır Sulama Deneği Başkanı Dadaş Halti'nin evinde polis tarafından yapılan aramada kalaşnikof bulundu.

Doğan Haber Ajansı'ndan Suat Deniz'in haberine göre, Yeşil Iğdır Sulama Birliği Başkanı Dadaş Halti, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Emek Mahallesi’ndeki Yeşil Iğdır Sulama Birliği Başkanı Dadaş Yalti, 16 Temmuz gecesi sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle yakalandı. Halti’nin Karakoyunlu ilçesiı Zülfikar Köyü’ndeki evinde yapılan aramada ise bir Kalaşnikof marka otomatik tüfek, şarjör ve mermiler bulunduğu belirtildi. Birlik Başkanı Dadaş Yalti, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken Iğdır Cezaevi’ne konuldu.