Cumhurbaşkanı'na hakarete 11 ay hapis

ADANA’da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Maliye eski Bakanı Kemal Unakıtan’ın adı geçen bir fıkrayı yayınlayan yerel gazeteci Sevda Turaçlar’a hakaretten 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. Mahkeme, cezayı erteledi.



Gül, Erdoğan ve Unakıtan vekillerinin açtığı Adana 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davada, tek celsede karar verildi. Bugünkü duruşmada ifade veren Ekspres Gazetesi'nden Sevda Turaçlar için savcı 1 yıldar 4 yıla kadar hapis cezası istedi.

Sevda Turaçlar suç işlemek kastı olmadığını belirterek, “Ben gazetenin teknik servisinde bilgisayar operatörü olarak görev yapıyorum. Gazeteye elektronik postayla gönderilen fıkrayı incelemeden alıp kullandım. Daha önce de eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve eski Başbakan Yıldırım Akbulut ile ilgili de fıkralar alıp kullanmıştım. İşlerimin yoğun olmasından dolayı fakrayı okumadım. Fıkrada ne yazdığını da bilmiyordum” dedi.



Mahkeme, Turaçlar’ı önce 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı artından cezayı erteledi.