“Cumhurbaşkanına hakaret”ten tutuklanan İyi Partili Alp Emeç: Korkmadım ama ülkem adına, bizi yöneten ve karar veren büyükler adına utandım

Sosyal medya paylaşımı nedeniyle ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla tutuklanan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Alp Emeç, cezaevinden konuştu. “Bu durumun gençleri korkutmasını istemiyorum” diyen "Korkmadım ama ülkem adına, bizi yöneten ve karar veren büyükler adına utandım” diye konuştu.

İyi Parti Gençlik Kolları’ndan 20 yaşında Alp Emeç ‘cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklandı. Üniversite öğrencisi Alp Emeç, sosyal medya paylaşımını, tutukluluk kararını ve neler düşündüğünü Sözcü'den Fırat Fıstık'a anlattı. Emeç, “Atasözü hoşuma gitti ben de paylaştım. Ama Sedef Kabaş'ın bu atasözünden dolayı tutuklandığını bilmiyordum. Bunu öğrenince zaten 15 dakika içinde sildim paylaşımı“ dedi.

"Bu durumun gençleri korkutmasını istemiyorum" diyen Emeç, "Bu durum gençlerin siyaset yapmasına engel olmamalı. Bu gibi durumlarla gençler siyasetten uzaklaşıyor ama aksine siyasette gençlerin daha çok yer alması gerekiyor. Gelecek bizim, gelecek biziz zaten. Bu konuda da anladım ki anayasal hak olarak ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü kavramları gerçekten çok önemliymiş" ifadelerini kullandı.

Emeç'in açıklamaları şöyle:

– Dava ve tutukluluk sürecine gelirsek; tweet’i sildiğinde ne düşünüyordun? Şu anda o paylaşımı yaptığın için pişman mısın, neler söylersin?

Paylaşımı Twitter'da gördüm, atasözü hoşuma gitti ben de paylaştım. Ama Sedef Kabaş'ın bu atasözünden dolayı tutuklandığını bilmiyordum. Bunu öğrenince zaten 15 dakika içinde sildim paylaşımı. Zaten o bahsi geçen atasözünü de 4-5 ay önce paylaşmıştım. Etkileşimi de yoktu paylaşımımın. Suç teşkil ettiğini bilmiyordum.

– Böyle bir kararla karşılaşmayı bekliyor muydun?

Kesinlikle beklemiyordum. En fazla kolluk ifademi alır ve güne devam ederim diye düşünüyordum. Hatta dersime geç kalır mıyım acaba diye düşündüm. Hatta şöyle söyleyeyim, ifadeye gittiğimde avukat çağırmak istediğimde bir polis, “Avukatlık bir durum yok ifaden alınacak sonra serbestsin zaten ciddi bir durum yok” demişti. Sonra tutukluluk talebiyle sevk edildiğimi öğrenince barodan avukat otomatik olarak çağrılmış oldu. O sözü söyleyen polis dahi şaşırdı tutukluluk talebine.

– Üniversite öğrencisi olarak tutukluluk nedeniyle derslerden de geri kalacaksın. Bir de ailen ne hissediyor, ne düşünüyor?

Önümüzdeki hafta vize haftam. Hedefim ÇAP yapıp hukuk okumak ve ortalamam da yüksek. Ama şu an eğitim hakkımdan mahrum kalıyorum ve içinde bulunduğum durumdan dolayı hayallerimi gerçekleştirme konusunda endişeliyim. Cezaevinde yanıma gelen, öğretmen olduğunu düşündüğüm bir kişi bana okulumu sordu. Söylediğimde “Açık öğretim okusaydın sınavlara ve derslere girmen konusunda sana yardımcı olabilirdik fakat örgün eğitimde yardımcı olamayız” dedi. Tabii ki eğitim hakkım kısıtlandığı için çok üzgünüm. Aklım Hâlâ derslerimde, not ortalamamda. Annem olgunlukla karşıladı. ‘Oğlum suç teşkil edecek hiçbir şey yapmadı, arkasındayım' demiş. Ama hep beni düşünüyorlar, akılları bende.

Cezaevine ilk girdiğinde ne ile karşılaştın?

– İlginç olarak, televizyonda adı geçen çok fazla siyasi tutuklu var burada, onları gördüm.

– Koğuşta tek mi kalıyorsun?

Koğuşta tek kalıyorum. Gardiyanlar, “Cumhurbaşkanına hakaretten mi geldin buraya?” diye soruyorlar. “Senin gibi efendi, temiz yüzlü bir çocuğun başka bir sebepten gelmiş olmasını düşünemezdik zaten” diyorlar. Artık o kadar alışmışlar ki; “Senin gibi çok genç geliyor 5-10 gün kalıp çıkıyorlar” dediler. Annemden kitap getirmesini istedim. İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Sayın Bahadır Erdem beni ziyaret ettiğinde, burada yaşadıklarını yazıya dök mutlaka demişti. Ben de imkan olursa yaşadıklarımı kısa kısa not almayı düşünüyorum.

– Son olarak yaşıtlarına, gençlere, üniversitelilere bir mesajın var mı?

Bu durumun gençleri korkutmasını istemiyorum. Bu durum gençlerin siyaset yapmasına engel olmamalı. Bu gibi durumlarla gençler siyasetten uzaklaşıyor ama aksine siyasette gençlerin daha çok yer alması gerekiyor. Gelecek bizim, gelecek biziz zaten. Bu konuda da anladım ki anayasal hak olarak ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü kavramları gerçekten çok önemliymiş. Sayın Meral Akşener'e de teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Sürecin başından beri hem kendisi hem de tüm teşkilatlar benim için mücadele ediyorlar. Korkmadım ama ülkem adına, bizi yöneten ve karar veren büyükler adına utandım.